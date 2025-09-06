Критическая точка: к 2050 году океаны изменятся быстрее, чем мы думаем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:58
Наука

Тысячелетиями люди жили благодаря морю: еда, транспорт, отдых, туризм и даже здоровье — всё это дарили нам океаны. Казалось, они неисчерпаемы. Но новое исследование Калифорнийского университета в Санта-Барбаре показывает: океаны приближаются к критической точке.

Мировой океан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мировой океан

Угроза ближе, чем кажется

"Наше совокупное воздействие на океаны к 2050 году удвоится — всего за 25 лет", — предупреждает морской эколог Бен Халперн.

Его команда спрогнозировала, как глобальное потепление, закисление воды, сокращение рыбных запасов, подъём уровня моря и загрязнение будут усиливать друг друга.

Главный вывод: темпы изменений пугающе быстры. Особенно сильно пострадают прибрежные районы — именно там, где человечество больше всего пользуется дарами океана.

Где будет хуже всего

Учёные прогнозируют максимальное воздействие в двух зонах:

  • Тропики — здесь изменения ускоряются быстрее всего.
  • Полюса — где нагрузка уже велика, но будет только расти.

Для многих стран это означает риски продовольственной безопасности, экономики и устойчивости целых сообществ.

Откуда такие выводы?

Исследования начались ещё 20 лет назад. Тогда учёные собрали 17 глобальных наборов данных и впервые показали, что нетронутых морских экосистем не осталось. Новый анализ — это взгляд вперёд: куда движутся океаны под нашим давлением.

Что можно сделать?

Учёные уверены: ситуацию ещё можно изменить. Решение — борьба с изменением климата, грамотное управление рыболовством и защита уязвимых экосистем вроде мангров и солончаков.

"Эта статья — предупреждение, а не приговор, у нас всё ещё есть шанс изменить будущее", — подчёркивает Халперн.

Уточнения

Мирово́й океа́н — основная часть гидросферы, непрерывная, но не сплошная водная оболочка Земли, окружающая материки и острова, и отличающаяся общностью солевого состава. Мировой океан покрывает почти 70,8 % земной поверхности и имеет массу около 1,34⋅1021 кг (0,022 % от массы Земли).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
