Земля вздрогнула дважды: как турецкие толчки аукнулись извержениями в далёком Азербайджане

1:35
Наука

Проведённое исследование выявило, что сейсмические события в Турции в 2023 году стали причиной активизации грязевых вулканов и возникновения медленных сдвигов земной коры в Азербайджане.

Трещина в земле
Фото: Openverse by BLM Oregon & Washington, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Трещина в земле

Данные результаты подчеркивают значимость глубинных флюидов в процессах, происходящих в земной коре. Подробности исследования обнародованы в издании The Conversation.

Цепная реакция

Используя анализ спутниковых изображений и данных сейсмического контроля, специалисты установили, что почти сразу после турецких землетрясений, буквально через несколько минут, приборы зарегистрировали подвижки по семи разломам в Куринской депрессии Азербайджана, расположенных на удалении свыше тысячи километров.

Одновременно с этим наблюдалось начало извержений около пятидесяти грязевых вулканов, а также зафиксировано поднятие земной поверхности над месторождением углеводородов.

Увеличение давления жидкостей

Исследователи полагают, что даже ослабленные расстоянием сейсмические волны, дошедшие до территории Азербайджана, оказали влияние на флюиды, находящиеся в горных породах – воду и углеводороды. Это спровоцировало резкое увеличение давления этих жидкостей. Возросшее давление, в свою очередь, привело к снижению трения на линиях разломов, что вызвало их постепенное, асейсмичное смещение. Этот же процесс повлек за собой выброс грязи и газов на поверхность, вызвав извержения вулканов.

Уточнения

Земна́я кора́ — внешняя твёрдая оболочка (кора) Земли, верхняя часть литосферы. С внешней стороны большая часть коры покрыта гидросферой, а меньшая находится под воздействием атмосферы.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
