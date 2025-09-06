Кровавая луна сентября: где можно увидеть финальное лунное затмение этого года

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

В ночь с 7 на 8 сентября произойдёт второе и последнее в этом году полное лунное затмение. Земля окажется между Солнцем и полной Луной в созвездии Рака, и наш спутник погрузится в красноватую тень, из-за чего астрономы называют это явление "кровавой луной".

Луна
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна

Когда и где наблюдать

Затмение продлится более пяти часов, а его кульминация — 82 минуты полной фазы. Лучше всего его смогут увидеть жители Азии и Западной Австралии — около 6 миллиардов человек, или 77 % населения планеты. В Европе и Африке наблюдатели поймают часть полной фазы и последующую частичную, когда Луна выйдет из тени.

Почему Луна становится красной

Красный оттенок появляется из-за рэлеевского рассеяния: частицы в атмосфере Земли рассеивают коротковолновый синий свет и пропускают длинноволновый красный. Именно этот свет достигает поверхности Луны, окрашивая её в мистический оттенок.

Что дальше?

Через две недели, 21 сентября, Землю ждёт частичное солнечное затмение. Его смогут наблюдать жители Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды, а на островах Тихого океана Луна закроет лишь часть солнечного диска.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Освещённость, создаваемая полной Луной возле поверхности Земли при ясной погоде, составляет 0,25 лк. Луна появилась около 4,5 млрд лет назад, немного позже Земли.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
