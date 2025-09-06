Кровавая луна сентября: где можно увидеть финальное лунное затмение этого года

1:22 Your browser does not support the audio element. Наука

В ночь с 7 на 8 сентября произойдёт второе и последнее в этом году полное лунное затмение. Земля окажется между Солнцем и полной Луной в созвездии Рака, и наш спутник погрузится в красноватую тень, из-за чего астрономы называют это явление "кровавой луной".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна

Когда и где наблюдать

Затмение продлится более пяти часов, а его кульминация — 82 минуты полной фазы. Лучше всего его смогут увидеть жители Азии и Западной Австралии — около 6 миллиардов человек, или 77 % населения планеты. В Европе и Африке наблюдатели поймают часть полной фазы и последующую частичную, когда Луна выйдет из тени.

Почему Луна становится красной

Красный оттенок появляется из-за рэлеевского рассеяния: частицы в атмосфере Земли рассеивают коротковолновый синий свет и пропускают длинноволновый красный. Именно этот свет достигает поверхности Луны, окрашивая её в мистический оттенок.

Что дальше?

Через две недели, 21 сентября, Землю ждёт частичное солнечное затмение. Его смогут наблюдать жители Австралии, Новой Зеландии и Антарктиды, а на островах Тихого океана Луна закроет лишь часть солнечного диска.

Уточнения

Луна́ — единственный естественный спутник Земли. Освещённость, создаваемая полной Луной возле поверхности Земли при ясной погоде, составляет 0,25 лк. Луна появилась около 4,5 млрд лет назад, немного позже Земли.

