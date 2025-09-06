Космическая паутина: учёные раскрыли слабость первых магнитных полей во Вселенной

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Космос хранит немало тайн, и одна из них связана с первыми магнитными полями, появившимися вскоре после Большого взрыва. Новое моделирование показало: они были гораздо слабее, чем считалось ранее, и по силе сопоставимы с электрической активностью нейронов в мозге человека.

Большой взрыв
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Большой взрыв

Компьютерные симуляции и открытия

Учёные провели около 250 тысяч симуляций, чтобы проследить, как древние магнитные поля могли сохраниться в так называемой "космической паутине" — гигантской сети нитей, соединяющих все галактики. Именно здесь до сих пор можно найти их следы спустя миллиарды лет.

Магнитная сила этих полей не превышала 0,00000000002 гаусса — в миллиарды раз меньше, чем у обычного магнитика на холодильнике. И хотя они почти незаметны, именно такие поля могли стать "фундаментом" для дальнейшего формирования космических структур.

Загадка космической паутины

Космическая паутина остаётся одним из самых загадочных явлений во Вселенной. Почему у неё есть собственные магнитные поля — вопрос, на который пока нет ответа. Исследователи предполагают, что это наследие эпохи инфляции, когда Вселенная только зарождалась.

"Наша гипотеза заключалась в том, что этот магнетизм мог появиться в первые моменты после Большого взрыва и затем стать частью паутины", — отмечают авторы исследования Мак Павичевич и Маттео Виель.

Что дальше?

Сегодня наблюдать эти первичные поля напрямую невозможно, но результаты совпадают с некоторыми открытиями в исследованиях космического микроволнового фона.

В будущем учёные надеются использовать возможности телескопа "Джеймс Уэбб", чтобы создать ещё более точные модели и проверить гипотезу.

Уточнения

Магни́тное по́ле — поле, действующее на движущиеся электрические заряды и на тела, обладающие магнитным моментом, независимо от состояния их движения; магнитная составляющая электромагнитного поля.

Большо́й взрыв – это физическая теория, описывающая, как Вселенная расширялась из начального состояния высокой плотности и температуры. Различные космологические модели, основанные на концепции Большого взрыва, объясняют широкий спектр явлений, включая обилие легких элементов, космическое микроволновое фоновое излучение и крупномасштабную структуру Вселенной.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
