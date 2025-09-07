Океаны на грани взрыва: климатические монстры удвоят давление и уничтожат мир

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:41
Наука

Океаны веками обеспечивали человечество ресурсами и вдохновением, но свежий анализ из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре предупреждает, что климатические сдвиги и деятельность людей толкают морские просторы к критической черте.

Большая волна
Фото: nesdis.noaa.gov by NOAA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большая волна

Эти необъятные водные пространства кажутся неисчерпаемыми и стойкими к внешним факторам. На протяжении веков люди черпали из них пропитание, материалы, а также возможности для отдыха, коммерции, здоровья и путешествий, опираясь на богатые экосистемы.

Однако эксперты из Национального центра экологического анализа и синтеза (NCEAS) при этом вузе выражают серьезные опасения относительно перспектив морской среды.

Морской эколог Бен Халперн, возглавляющий центр и руководивший проектом по моделированию будущих сценариев для океанов, отметил, что накопленный эффект человеческого влияния, уже заметный, удвоится к 2050 году — всего через четверть века. Он подчеркнул, что это вызывает тревогу не из-за самого усиления последствий, а из-за их скорости и масштаба. В расчет брались такие аспекты, как нагрев вод, истощение рыбных популяций, подъем уровня моря, подкисление, поступление питательных веществ и другие элементы.

В команду вошли коллеги из Университета Нельсона Манделы в ЮАР, которые подтвердили, что трансформации ускорятся в тропических зонах и у полюсов, а прибрежные территории ощутят наибольший прессинг от растущих нагрузок.

Их работа, в основном финансируемая Национальным научным фондом, вышла в журнале Science.

Комплексная модель глобального человеческого влияния

По мере роста вмешательства людей в морские и береговые области, усиливалось и давление на окружающую среду. Халперн с соавторами впервые взялись за задачу осмысления комбинированных факторов почти два десятилетия назад, заложив основу для нынешнего обзора.

Халперн пояснил, что раньше отслеживали отдельные проблемы, но не их совокупность, и бытовало убеждение, будто океаны слишком велики, чтобы серьезно пострадать от человеческого фактора.

Желание разработать всестороннюю схему привело к публикации в 2008 году в Science — это был прорывной материал, где объединили 17 глобальных датасетов для картирования интенсивности и охвата антропогенной активности в мировых водах. Тот обзор выявил шокирующие факты: нетронутых уголков не осталось, а 41% акваторий испытывает сильное давление.

Халперн сравнил предыдущую работу с описанием текущего положения, а новую — с прогнозом траектории развития.

Ожидается, что нагрев вод и сокращение рыбных запасов внесут наибольший вклад в будущие комбинированные эффекты. В тропиках нагрузка растет стремительно, а на полюсах, где она уже высока, прогнозируется дальнейшее нарастание. Как указано в публикации, такие уровни могут превысить адаптационные возможности экосистем, что создаст трудности для обществ в различных сферах.

Основной удар от эскалации этих влияний придется на береговые линии. Исследователи отметили, что это предсказуемо, поскольку люди преимущественно взаимодействуют с морем у берегов. Тем не менее, это вызывает тревогу, ведь именно там человечество извлекает максимум пользы от океанов. Многие государства полагаются на морские ресурсы для питания, занятости и других преимуществ. Халперн добавил, что в ряде таких стран ожидается значительный прирост нагрузок.

Авторы предлагают, что борьба с климатическими изменениями и улучшение регулирования промысла рыбы станут действенными шагами для сдерживания и уменьшения человеческого прессинга, учитывая ключевую роль нагрева и истощения биомассы в прогнозах.

Кроме того, фокус на уязвимых зонах, таких как солончаки и мангровые леса, поможет ослабить давление.

Предоставляя эти проекции и выводы, специалисты рассчитывают на оперативное внедрение стратегий по минимизации или смягчению растущих нагрузок.

Халперн подчеркнул, что взгляд в будущее — мощный инструмент для планирования. Он добавил, что траекторию еще можно скорректировать, и их материал служит сигналом тревоги, а не неизбежным сценарием.

Уточнения

Калифорни́йский технологи́ческий институ́т — частный исследовательский университет, расположенный в городе Пасадина в штате Калифорния, один из ведущих университетов в США, и один из двух самых важных, наряду с Массачусетским технологическим институтом, специализирующихся в точных науках и инженерии. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
