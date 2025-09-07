Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отношения подтверждены: Акиньшина и Козловский опубликовали совместное фото с отдыха
Стрижка превращает паспорт в шутку: минус 10 лет за один вечер
Искра из выхлопа может стоить слишком дорого: когда опасна заправка с заведённым двигателем
Осенний отпуск в Азии: одна ошибка — и отдых обернётся разочарованием
Секрет здоровой спины ребенка: всего 4 правила, которые должен знать каждый родитель
Маленький монстр в ухе: почему мы боимся этой редкой, но возможной ситуации
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах

Акулы-призраки вооружают лоб зубами: жуткие приспособления перевернут представления о морских монстрах

4:26
Наука

У самцов так называемых акул-призраков — загадочных обитателей морских глубин, родственных акулам и скатам, — на лбу имеется необычный вырост, покрытый острыми зубами, которые могут втягиваться.

Мегалодон
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мегалодон

Свежий анализ выявил, что это не просто подделка, а подлинные зубные ряды, развивающиеся вне ротовой полости.

Кроме того, этот вооруженный придаток, вероятно, служит для процесса размножения. Такой лобный элемент, именуемый тенакулюмом, присутствует исключительно у особей мужского пола. Он представляет собой единственный источник подобных зубов у этих рыб, и, по всей видимости, применяется для фиксации самок аналогично тому, как акулы задействуют свою зубастую пасть в аналогичных ситуациях.

Гарет Фрейзер, профессор биологии в Университете Флориды и ведущий автор работы, отметил, что наличие зубов на передней части головы у этих необычных существ побуждает пересмотреть общие механизмы их формирования. Если такие структуры возникают за пределами рта у химер, то стоит задуматься, в каких еще местах они могли бы появляться.

Группа специалистов, включая коллег из Вашингтонского и Чикагского университетов, проанализировала как ископаемые образцы, так и живые экземпляры, чтобы разрешить эту загадку.

Окаменелость возрастом 315 миллионов лет продемонстрировала, что тенакулюм крепится к верхней челюсти и несет зубы, поразительно схожие с теми, что расположены внутри пасти. У современных химер, выловленных в заливе Пьюджет-Саунд, на голове наблюдался идентичный процесс образования зубов, как у сегодняшних акул. Генетические тесты подтвердили наличие тех же генов, ответственных за зубное развитие, что и у акул.

Фрейзер пояснил, что зубы на этом peculiar придатке очень напоминают акульи ряды. Способность к их формированию, по-видимому, перешла от ротовой зоны к тенакулюму. Со временем этот элемент укоротился, но сохранил возможность генерировать зубы, подобные ротовым, на лобной части.

Фрейзер работал совместно с Карли Коэн из Вашингтона и Майклом Коутсом из Чикаго; итоги их труда появились на этой неделе в издании "Труды Национальной академии наук".

Как знатоки эволюционных процессов и строения акул, ученые были заинтригованы этими зубчатыми стержнями, торчащими из лба акул-призраков. Основной вопрос заключался в том, являются ли элементы тенакулюма настоящими зубами, связанными с ротовыми, или они ближе к зубчатым чешуйкам, покрывающим кожу акул и некоторых химер.

С помощью компьютерной томографии ископаемых и современных особей специалисты получили детальные сведения о развитии этих лобных зубов, которые оказались удивительно похожи на зубы акул. Решающим аргументом стали генетические данные: в тенакулюмных зубах присутствуют гены, характерные только для подлинных зубов, но отсутствующие в плакоидных чешуйках акул.

Коутс, профессор биологии в Чикагском университете, подчеркнул, что проект интересен как пример эволюционного изобретательства или "бриколажа". Здесь сочетаются экспериментальные сведения с палеонтологическими фактами, иллюстрирующими, как эти рыбы применили существующую программу зубного роста для создания нового инструмента, необходимого для продолжения рода.

Коэн, научный сотрудник лаборатории Фрайдей-Харбор в Вашингтонском университете и ведущий автор публикации, указала, что ранее никто не наблюдал роста зубов за пределами рта.

Она добавила, что тенакулюм представляет собой эволюционный пережиток, а не нечто уникальное, и это первый четкий случай зубчатой формации вне челюстей.

По мнению авторов, этот странный путь от зубов в пасти к лобным структурам для размножения демонстрирует удивительную адаптивность эволюции, всегда готовой перепрофилировать элементы для неожиданных нужд.

Фрейзер заключил, что в океанских глубинах скрывается еще множество открытий, ожидающих своего часа.

Уточнения

Акула-призрак — отряд химерообразные, класс хрящевых рыб из подкласса цельноголовых

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Недвижимость
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Популярное
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

В пустынях Саудовской Аравии стоит камень, рассечённый словно клинком. Учёные спорят: шутка природы или след древней цивилизации?

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Секретная татуировка и акцент Эминема: узнайте восемь неожиданных фактов о Джейкобе Элорди
Эти лодочки съедают быстрее, чем они остывают — рецепт хачапури по-аджарски для гурманов
50 на 50? Юань наступает, но рубль держит оборону в международных платежах
Один стакан — и туалет сияет так, будто его никогда не использовали
Розы оживут после зимы, если сделать один неожиданный шаг
Газманов в больнице: что случилось с артистом после концерта на Камчатке
Один механизм работает тише, другой — служит дольше: какой привод ГРМ надёжнее и безопаснее
Секретный приём для объёма волос: нужно всего лишь поменять направление
Китай становится ближе: сотни рейсов в неделю превращают Поднебесную в соседний двор
Что принц Уильям сказал Кейт перед поцелуем на балконе: тайна королевской свадьбы раскрыта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.