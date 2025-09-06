Окаменелые секреты спаривания: доисторические гиганты оставляли следы страсти, которые переворачивают историю

В мире древних рептилий, таких как акрокантозавр, существовали особые ритуалы привлечения партнеров, напоминающие танцы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Динозавры в доисторическом лесу

Об этом свидетельствуют ископаемые находки, впервые описанные специалистами в 2016 году. Иллюстрация, созданная Лиди Син и Юйцзяном Ханом из Денверского университета в Колорадо, помогает представить эти сцены.

Ключевые открытия касаются признаков романтического поведения у динозавров. Недавно, в начале лета, ученые сообщили о новых окаменелостях, которые, по-видимому, связаны с ухаживаниями самцов за самками. Чтобы отыскать дополнительные доказательства подобных взаимодействий у вымерших существ, экспертам придется расширять подходы к поискам.

На первый взгляд, неровные углубления в породе возрастом 100 миллионов лет на хребте Динозавр-Ридж в Колорадо кажутся обычными следами выветривания. Оранжевый камень выглядит изъеденным, словно подвергся естественной эрозии.

Однако при детальном изучении палеонтологи выяснили, что эти впадины указывают на мягкую структуру кожи у динозавров. Такие отметины оставляли особи, стремившиеся впечатлить потенциальных партнеров умением создавать углубления для гнезд.

Поведение этих древних хищников напоминало привычки некоторых сегодняшних пернатых. Палеонтолог Колдуэлл Бантин из Университета Олд-Доминион, занимавшийся анализом этого участка, указал, что плотоядные виды, подобные аллозавру, собирались здесь для показа своих способностей в обустройстве мест для потомства.

Он сравнил это с тем, как самцы зуйков во время сезона размножения сооружают пробные гнезда, а при появлении самки дополнительно расчищают пространство вокруг. Хотя неясно, служили ли эти вытоптанные зоны реальными гнездами, они явно использовались для выражения интереса к спариванию.

О выявлении площадки для романтических демонстраций динозавров специалисты объявили в начале лета. Это самое масштабное подобное место, найденное после того, как в 2016 году впервые идентифицировали отметины от подобных действий.

Однако следы динозавров — не единственные признаки интимных взаимодействий в ископаемой летописи. Хотя личная жизнь многих вымерших видов остается загадкой, редкие находки включают пары черепах, погибших в момент близости, группы насекомых в янтаре и отпечатки движений птиц, которые фиксируют мимолетные эпизоды древней жизни.

С геологической перспективы, все ритуалы привлечения партнеров длятся мгновения. Будь то секунды или дни, эти специфические действия занимают крошечный отрезок существования. Вероятность, что несколько особей погибнут одновременно, их поведение удастся распознать как романтическое, и останки сохранятся в слоях, где их обнаружат, крайне низка.

Тем не менее, необычные и часто трагические события позволили запечатлеть животных в процессе их активностей. Более 47 миллионов лет назад в районе современной Германии пары древних черепах Allaeochelys погружались в ядовитые воды озера во время близости, не подозревая об опасности. Эти дуэты тонули и оседали в тонких осадках на дне, где отсутствие хищников сохранило их нетронутыми.

Аналогичная участь постигла хотя бы одну пару акул Falcatus возрастом 325 миллионов лет, которые, вероятно, погибли от внезапного снижения кислорода из-за стока с суши. Размножение в воде несет уникальные угрозы, благодаря которым такие эфемерные сцены иногда фиксируются на века.

Самые обширные доказательства древних ритуалов привлечения приходятся на беспозвоночных. Скопления морских скорпионов, известных как эвриптериды, показывают, что эти водные создания собирались на мелководье для смены панциря, размножения и откладывания икры. Вдали от водоемов смола деревьев часто захватывала насекомых в момент близости или подготовки к ней, формируя окаменелости, которые иначе не сохранились бы в породе.

Лишь в прошлом году палеонтолог Констанца Пенья-Кайрат с коллегами описала группу трипсов возрастом 99 миллионов лет, застывшую в янтаре. Эти крошечные насекомые, близкие к вшам и цикадам, формируют смешанные стаи вокруг источников питания. Образец из мелового периода включает разнополую группу с прилипшей пыльцой. Собираясь на растении для кормления, они также искали шансы для размножения, но оказались погребены в вязкой субстанции. Подобные открытия касаются клещей, жуков, мух и других, иллюстрируя, насколько привычными были эти обычаи у беспозвоночных миллионы лет назад.

Однако телесные останки — лишь фрагмент картины. Отпечатки действий, такие как шаги динозавров, раскрывают поведение вымерших видов. В древних отложениях отметины вроде царапин в Колорадо дают представление о перемещениях и взаимодействиях, даже без костей или тел.

Около 243 миллионов лет назад в области современной Германии предки мечехвостов передвигались по илистому грунту в поисках пары.

Их тропы похожи на те, что оставляют современные виды, когда самцы преследуют самок для размножения. Это было массовое скопление, привлекшее, возможно, крокодилоподобных существ для охоты или поиска пищи среди погибших. Хотя тела не сохранились, их действия запечатлелись.

Специалисты часто опираются на наблюдения за нынешними видами для трактовки древних отпечатков, например, изучая ямки от пауков и скорпионов в песке, чтобы распознать аналоги в пермских слоях. Но такой метод имеет минусы.

Палеонтолог Энтони Мартин из Университета Эмори отметил, что главная проблема — в отсутствии современных эквивалентов для некоторых древних поведений. Многие динозавры превосходили размерами нынешних наземных животных и отличались строением от крокодилов или птиц. Поэтому при изучении их романтических привычек нужен объективный взгляд.

Отпечатки и другие реликвии могут предоставить ценные данные о привлечении партнеров, особенно для крупных видов, не подходящих для янтаря или быстрого погребения. Хотя маловероятно найти трицератопсов, застывших в момент близости под внезапным осадком, гораздо реальнее обнаружить отметины от ухаживаний среди разнообразных следов передвижения, рытья или отдыха.

На деле, как подчеркнул Мартин, признаки ухаживаний в ископаемой хронике встречаются чаще, чем прямые доказательства спаривания. Он объяснил, что не каждое ухаживание заканчивается успехом, и самцы могут выполнять множество действий, поэтому такие отметины должны быть обильнее, чем останки в процессе размножения.

Для поиска подобных артефактов палеонтологам нужно быть внимательными к нестандартным находкам. Никто точно не знает, как именно происходило спаривание у нептичьих динозавров, но на илистом берегу или песчаной отмели могли сохраниться пары троп, которые сближаются. Мартин предположил, что, вероятно, обе особи останавливались, приближались и затем двигались синхронно в одном направлении.

Такие отпечатки выглядели бы хаотично из-за наложений. Пока ничего подобного не найдено, но Мартин надеется, что это станет палеонтологическим аналогом известной фразы судьи Поттера Стюарта из 1964 года, который, определяя непристойность, сказал, что узнает ее при виде.

