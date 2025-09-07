Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оранжевое золото на вашей кухне: что умеет облепиховое масло
Любовь на кончике носа: почему питомец страдает от ваших поцелуев не меньше, чем вы
Главная опасность для жизни: неизвестный вирус обнаружен на космической станции
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком

Пирамиды в сердце Европы: сенсационное открытие в Карпатском бассейне

4:24
Наука

Средневековые английские хроники представляют собой уникальный источник, где текстовые описания дополняются богатыми иллюстрациями с потаенными смыслами, привлекающими интерес публики.

будапешт
Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
будапешт

На одной из миниатюр, изображающей коронацию Стефана, сцена тщательно проработана: на заднем плане возвышается массивная пирамида. Церемония происходит не в храме или замке, а на открытой местности, словно ландшафт сам стал священным пространством.

Этот мотив веками ставил в тупик специалистов, поскольку в венгерских землях никто не предполагал наличия подобных символов. Коронации в те времена считались сакральными событиями, требующими особой энергетики места, и венгерские монархи, особенно в районе Пилишских гор, обеспечивали это особым полем силы.

Некоторые документы указывают, что такие зоны были закрытыми, где избранным запрещалось взаимодействовать с небесными силами, а мистическая аура способствовала обретению земной мудрости и божественного озарения в гармонии с миром.

Историки Венгрии и энтузиасты давно подозревают, что пирамидальный элемент в хрониках не случаен. По отдельным версиям, в Пилишских горах скрыты пирамидальные вершины с искусственными источниками.

В процессе исследований и экспедиций неоднократно находят необычные артефакты, следы геометрически правильных форм, подтвержденные рисунками и снимками, намекающими на древние пирамиды.

Большинство ассоциирует слово "пирамида" с Египтом, но многие в Карпатском бассейне считают, что аналогичные тайны выходят на свет — об этом говорят как профессиональные историки, так и альтернативные исследователи с первооткрывателями.

Пилишские горы славятся природными красотами, но их очертания полны загадок. Туристы часто отмечают, что вершины вроде Ме-гора, Хай-маунтин и Арпад имеют идеальную пирамидальную конфигурацию.

Такие формы, не упоминаемые в стандартных учебниках, кажутся слишком симметричными для чисто геологического происхождения в Карпатском регионе.

Некоторые эксперты сравнивают расположение трех пиков с созвездием Ориона, утверждая, что пропорции полностью совпадают. Если это так, то астрономические познания древних жителей превосходят известный уровень.

Это волнует умы историков и сторонников эзотерики, которые видят в Пилише духовный центр, где космос соприкасается с землей в осязаемой форме. Появляются видео и блог-записи с демонстрацией регулярных каменных образований.

Многие полагают, что такие материалы подтверждают наличие искусственных сооружений в Пилишских горах, с их панорамными видами и скрытыми следами.

Это открытие вновь привлекло внимание к венгерской теории пирамид. Туристы и специалисты устремляются туда, чтобы лично убедиться в таинственных очертаниях, сочетающих историю, геологию и природные памятники.  Настоящая интрига кроется в том, что три пирамидальных пика — Арпад-сити, Ме-гора и Высокогорье — по мнению геологов, местных жителей и историков, могут быть древними пирамидами, поскольку их высота и расположение указывают на сложный фон, выходящий за рамки традиционных повествований.

Имя Семира Османагича связано с подобными идеями на Балканах, и Карпатский регион изобилует пирамидальными вершинами не случайно. Османагича, бизнесмена и археолога, считает, что это не просто природные образования, а забытые культурные памятники, хранящие древние знания.

По его версии, расположение в Пилише соответствует Ориону, подобно египетским пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Теория подкрепляется монастырскими данными ордена Паулины, показывающими геометрическую точность, соответствующую звездам Ориона, словно часть спланированной сети.

Хотя сейчас расследования ведутся в основном энтузиастами, многие уверены, что будущие серьезные работы прольют свет на загадки Пилиша.

Уточнения

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Недвижимость
Жир на вытяжке тает сам: трюк, который пугает своей простотой
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Ставка на фрукты обманчива: дефицит C возвращается быстрее, чем кажется
Ночь на этой скале превращается в испытание: мифы оживают под звёздным небом Волги
Упражнения на пресс вредят спине? Ошибка, которую совершают даже опытные спортсмены
Карамель без сливок и масла: готовится быстро, хранится долго, подходит ко всему
Тайны Vogue: Анна Винтур рассказала о своём уходе, преемнице и Дьяволе носит Prada
Кошачьи слёзы без эмоций: редкий пример того, как природа пошутила над человеком
Тайна, покрытая мраком: как страшное решение отца сломало жизнь сестре президента Кеннеди
Осенний вестерн в городе: как казаки захватывают улицы
Долги ЖКХ Витаса: приставы прекратили дело – певца не могут найти, средств нет
Пять способов довести двигатель до смерти: главные ошибки в эксплуатации, которые приводят к поломке двигателя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.