2:30
Наука

Государственный секретарь Министерства горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Соня Влахович и президент, а также главный исполнительный директор Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) Джухо Хуан подписали меморандумы о взаимопонимании в областях атомной энергетики и водородных технологий.

Островец атомная станция, Островецкий район, Гродненская область, Беларусь
Фото: commons.wikimedia.org by Денис Блищ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Островец атомная станция, Островецкий район, Гродненская область, Беларусь

Документы были оформлены во время стратегического форума по энергетическому развитию между Кореей и Сербией, прошедшего в Белграде под эгидой сербского министерства и Агентства по продвижению торговли и инвестиций Кореи (KOTRA), как сообщает SEE Energy News.

Первый меморандум фокусируется на ядерной энергии и направлен на помощь Сербии в обучении кадров по ядерным технологиям, а также на упрощение обмена техническими знаниями и практическим опытом.

Второй документ касается оценки возможностей для пилотных инициатив по производству "зеленого" водорода через техническое партнерство, наращивание потенциала и обмен экспертизой по всей цепочке водородной отрасли.

Влахович подчеркнула, что ядерная энергетика способна усилить энергетическую безопасность страны в ходе перехода к экологически чистым источникам. Она также выразила интерес к перспективам водородных разработок и отметила, что совместно с корейскими коллегами они планируют изучить потенциальные экспериментальные проекты.

В ноябре прошлого года Сербия сняла мораторий на развитие ядерной энергетики на своей территории, введенный еще в 1986 году югославскими властями после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Президент Александр Вучич неоднократно заявлял, что атомные станции необходимы стране из-за прогнозируемого роста потребления электроэнергии в четыре раза к 2050 году. Кроме того, традиционные варианты вроде угля, загрязняющего окружающую среду, и газа, зависящего от геополитических факторов, не соответствуют современным реалиям, а возобновляемые источники пока не обеспечивают нужной стабильности системы.

KHNP возьмет на себя содействие в создании образовательных программ для сотрудников министерств, вузов и компаний, включая аспекты ядерных технологий, безопасности и регуляторных норм, а также обмен передовыми практиками и результатами научных исследований.

Уточнения

Алекса́ндр Ву́чич — сербский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
