Стройкомпании ставят на интеллект: искусственный мозг уже заменил человека

4:42
Наука

В строительной отрасли Бразилии, особенно в сегменте жилой недвижимости, активно внедряют инструменты на базе искусственного интеллекта, в том числе виртуальных ассистентов.

Строительный рост в городах России
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Строительный рост в городах России

Эти автономные системы выполняют задачи без постоянного человеческого контроля, помогая компаниям повышать общую эффективность. В основном акцент делается на сферах вроде продаж, юридического сопровождения и управления персоналом, а не на самих объектах.

К примеру, крупный застройщик MRV начал применять генеративные модели ИИ для обучения чат-бота по имени Миа, который, по их данным, обрабатывает около 70% сделок группы.

Директор по технологиям и цифровым изменениям Рейнальдо Сима отметил, что в 2023 году они активизировали поиски таких решений, выходя за рамки простых диалогов. Благодаря Миа штат сотрудников, занимающихся отбором потенциальных клиентов, сократился со 100 до 20 человек, а система перенаправляет лиды к более чем 5 тысячам брокеров по всей стране. Это позволило перевести специалистов на более ценную работу, добавил он.

Помимо Миа, в MRV используют другие ИИ-инструменты: виртуального помощника Susi для поддержки агентов, Марко для брокеров и "Лучшего Друга Произведения" для строительных процессов. Все они объединены в платформу, разработанную совместно со стартапом Adalink, основанным в 2024 году.

Компания Направленного ввела ИИ в 2024 году для клиентского обслуживания через онлайн-каналы и телефонию, что привело к снижению времени на квалификацию лидов в среднем на 25%. Они также применяют технологию в подборе кадров и юридических процедурах.

Управляющий цифровым направлением Эдуардо Мокарцель сообщил, что автоматизация вернула командам свыше 10 тысяч часов работы ежемесячно. С прошлого года ИИ стал ключевым элементом их цифровой стратегии, фокусируясь на операционной оптимизации, улучшении опыта и масштабировании.

Застройщик Палатка с 2020 года использует виртуального ассистента, а в этом году интегрировал крупные языковые модели вроде ChatGPT, Claude и Gemini в свою приватную платформу, созданную с Adalink. Директор по информационным технологиям Игорь Гомес рассказал, что около года они изучали такие проекты, а последние полгода ускорили корпоративные внедрения.

Теперь компания расширяет возможности, создавая цифровых агентов для автоматизации рутины, включая анализ юридических документов и обработку HR-данных. Он также упомянул разработку агента для привлечения лидов и стимулирования продаж.

В сегменте премиум-недвижимости компания Eztec в октябре прошлого года запустила инструмент Tec. IA для поддержки брокеров в подразделении Tec Продаж, где фиксируется около 52% сделок группы. Начальник объединения Tellio Totaro отметил, что это сократило цикл продаж вдвое — с месяца до двух недель.

Далее планируется приложение для клиентского обслуживания, где лиды будут поступать брокерам уже с предварительной обработкой, и этот процесс стартует в текущем году. В отличие от других, Eztec использует собственную платформу с моделями от OpenAI, Google и Anthropic.

Несмотря на прогресс, внедрение ИИ в строительстве Бразилии остается на начальной стадии, особенно в малых фирмах, как указал вице-председатель комиссии по материалам, технологиям и производительности Cbic Дионизио Клавдианос. Крупные игроки имеют ресурсы для инвестиций, в то время как мелкие не могут себе этого позволить. Применение в проектировании и на объектах отстает от административных задач, поскольку стройка еще не модульная и полна препятствий.

Гомес из Палатки разделяет эту точку зрения, но считает, что ИИ со временем преобразит даже стройплощадки. Он предвидит роботизацию, где машины помогут в производстве и логистике, но для этого нужен долгий путь цифровизации сектора, который сам по себе проблематичен. По его словам, если цепочка будет структурирована, можно достичь уровня автоматизации, как в распределительных центрах Amazon, хотя сейчас на объектах она минимальна.

Уточнения

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
