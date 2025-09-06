Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После 14:00 – ни крошки: Лариса Долина раскрыла детали своего рациона и вес
Неправильное давление — главная причина износа: как избежать лишних трат
Триллер или фарс: новый фильм с Егором Кридом вызывает больше вопросов, чем ответов
Королева глубин: почему белая акула охотится точнее любого оружия
Родители, будьте осторожны: этот напиток может навредить малышу
Тайный подвиг Тита: как ученик Христа изменил мир — откройте его секрет
Лень превращает ремонт в кошмар: простой план помогает взять ситуацию под контроль
Стройкомпании ставят на интеллект: искусственный мозг уже заменил человека
Уникальный отпечаток на мордочке: что способен рассказать кошачий нос

Ваша работа под угрозой: 5 ролей, которые ИИ уже заменил или изменил навсегда

3:29
Наука

Автоматизация давно проникла в сферу финансовых инноваций, но с приходом генеративных систем ИИ этот процесс набрал невероятные обороты.

Искуственный разум
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Искуственный разум

Эти продвинутые платформы выходят за рамки простой механизации рутины и теперь соперничают с человеческим разумом в сферах логики, изобретательности и обработки информации.

Это не просто технический прогресс, а настоящая перестройка рынка труда. В докладе Института Брукингса, вышедшем в июле 2025 года, подчеркивается, что ИИ радикально меняет рабочие процессы в финансах, формируя новую парадигму, где люди и алгоритмы работают в тесном тандеме.

Волна таких технологий затронет все отрасли, но некоторые роли окажутся в эпицентре перемен. Должности, связанные с повторяющейся работой над данными или генерацией стандартного контента, подвергнутся наибольшим преобразованиям или даже частичной замене.

Начинающие специалисты по финансовому анализу традиционно стартовали с рутинных задач вроде создания моделей и сводок отчетов.

Теперь генеративный ИИ берет на себя львиную долю этой работы, обрабатывая огромные объемы информации и выдавая готовые прогнозы быстрее человека. В отчете Брукингса отмечается появление смешанных рабочих мест, где роль аналитика сводится к проверке результатов ИИ, формулировке запросов и стратегическим выводам — переход от создателя данных к куратору алгоритмов.

Сотрудники клиентской поддержки в колл-центрах давно сталкиваются с автоматизацией, но современные ИИ-ассистенты понимают нюансы общения, предлагают персонализированные ответы и обеспечивают круглосуточный сервис по минимальной цене. В докладе приводится пример компании Klarna, где ИИ интегрирован в повседневные операции, позволяя людям фокусироваться на сложных случаях, требующих эмоционального подхода. Таким образом, поддержка эволюционирует в "второй эшелон" для деликатных вопросов, недоступных машинам.

В регулируемой финансовой среде эксперты по соблюдению норм сталкиваются с массой требований, от предотвращения отмывания средств до верификации клиентов.

Генеративный ИИ анализирует транзакции в реальном времени с высокой точностью, выявляя аномалии лучше человека. В результате их роль смещается к аудиту систем, как указано в отчете: специалисты теперь разрабатывают и тестируют модели, а не просматривают данные вручную.

Специалисты по вводу данных, занимающиеся обработкой счетов, форм и заявок, одними из первых ощутили удар. ИИ с технологиями оптического распознавания извлекает информацию мгновенно и без ошибок, заменяя часы ручного труда секундами. Это классический случай прямой автоматизации, освобождающей время для более значимых задач.

В области контент-маркетинга для финтеха, где создаются статьи, посты и рассылки, ИИ генерирует материалы в огромных объемах с приличным качеством. Хотя ему не хватает уникального стиля, он справляется с рутиной. Профессионалы теперь сосредотачиваются на стратегии, брендинге и креативных кампаниях, используя ИИ как усилитель, как подчеркивается в анализе Брукингса.

Уточнения

Брукингский институт — исследовательский институт в США, основанный в 1916 году. Находится в г. Вашингтон.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Наука и техника
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
Тайный подвиг Тита: как ученик Христа изменил мир — откройте его секрет
Уникальный отпечаток на мордочке: что способен рассказать кошачий нос
Джармуш, Дуэйн Джонсон и русский дебют: кто забрал главные награды Венеции
Картофель заиграет вкусом: главный секрет не в сорте, а в дырках тёрки
Желание очистить организм грозит гастритом: ирония популярной привычки — вся правда о воде с лимоном
Грубые сапоги и свитера против глянцевой идеальности: рыбацкий стиль превращает осень в северную сказку
Восемь с половиной по-голливудски: что общего у Феллини и новой комедии с Джорджем Клуни
Камчатка особенно красива в это время года: лучшее время для поездки и главные ошибки туристов
Крылья есть, а полёта нет: почему курицы разучились покорять небо и стали пешими птицами
Ваша работа под угрозой: 5 ролей, которые ИИ уже заменил или изменил навсегда
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.