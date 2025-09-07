Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом

3:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Сегодня, 7 сентября, полнолуние совпадет с моментом, когда Земля окажется ровно между Солнцем и своим спутником, отбрасывая тень на лунный диск.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

В результате солнечные лучи, проходя через атмосферу нашей планеты, придадут Луне кроваво-красный оттенок. Это явление, часто называемое "Кровавой Луной", растянется на несколько часов и не несет никакой угрозы для зрения, в отличие от затмений Солнца. Во всех регионах Франции, от энтузиастов до случайных наблюдателей, люди смогут увидеть, как спутник меняет облик, постепенно выходя из теневой зоны.

Луна движется по наклонной траектории вокруг Земли и попадает в ее тень лишь во время определенных полнолуний. В этот раз, 7 сентября, три небесных тела выстроятся в идеальную линию.

Полная фаза затмения начнется в 19:30, но во Франции Луна взойдет уже в 20:19, сразу представая в красноватом цвете. Атмосфера планеты фильтрует синие лучи света, пропуская только красные, которые и окрашивают поверхность спутника в тона, напоминающие кровь или медь, в зависимости от чистоты воздуха. Фотограф и специалист Гийом Канна отметил в издании "Ле Монд", что красная составляющая солнечного спектра частично отклоняется в тень, создавая эффектную медную палитру.

Сообщается, что для Франции общая продолжительность события составит около 1 часа 20 минут, и видимость будет варьироваться по регионам: в Бресте восход ожидается около 20:46, в Тулузе — в 20:17. Выход из тени можно будет наблюдать с 20:52 до 21:56.

По оценкам экспертов и сервиса Starwalk, зрелищем смогут насладиться около 7 миллиардов человек по всему миру — это рекорд для подобных явлений. Чтобы в полной мере оценить затмение, стоит выбрать открытое место на востоке, без помех на горизонте, например, холм или сельскую местность. Достаточно простого взгляда, чтобы разглядеть красный оттенок, а бинокль поможет лучше разобрать нюансы.

Однако многое зависит от погоды: на востоке Франции ожидается ясное небо, в то время как запад может быть слегка затянут облаками. Затмение длится достаточно долго, чтобы поймать момент между просветами в облачности, добавляя поэзии и таинственности.

В Бретани спутник появится низко над горизонтом, сопровождаемый розово-голубым сиянием пояса Венеры, прямо перед окончанием полной фазы. На востоке, в Эльзасе или на Корсике, он будет виден на удобной высоте в постепенно темнеющем небе. Нормальный серебристый блеск вернется примерно в 22:55, хотя красноватые тона могут сохраняться весь вечер.

Это затмение охватит несколько континентов, включая Азию, Африку и Океанию, и, по данным Starwalk, будет доступно для 88% населения Земли. Во Франции такие события происходят раз в несколько лет. Канна подчеркнул, что точная геометрия Солнца, Земли и Луны рождает это впечатляющее зрелище, доступное каждому, кто просто поднимет взгляд к небу.

Уточнения

Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли.

