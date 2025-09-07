Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ВИА Суперстар: критика Соседова и слёзы Понаровской — чем удивил первый выпуск
Бархатный сезон в разгаре: аренда жилья на российских морях подскочила на 50%
Хотите жить дольше: три чашки в день — и риск смерти падает на 20%: тайны чайной традиции
Осень — 2025 в плену стиля: 10 универсальных жакетов, без которых гардероб обернётся провалом
Лобовое стекло под солнцем — зеркало смерти: как избежать ослепления на дороге
На грани гибели: туристы снова пострадали в Йеллоустоне
Болезнь начинается с царапины: когда кора рвётся, сад плачет — одна рана становится катастрофой
Забудьте об отъезде: дальневосточная ипотека меняет правила игры — вот почему
Холодец, который украсит любой стол: хитрый способ сохранить прозрачность бульона

Атмосферные лучи окрашивают Луну в медь и разжигают любопытство под звездным небом

3:34
Наука

Сегодня, 7 сентября, полнолуние совпадет с моментом, когда Земля окажется ровно между Солнцем и своим спутником, отбрасывая тень на лунный диск.

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

В результате солнечные лучи, проходя через атмосферу нашей планеты, придадут Луне кроваво-красный оттенок. Это явление, часто называемое "Кровавой Луной", растянется на несколько часов и не несет никакой угрозы для зрения, в отличие от затмений Солнца. Во всех регионах Франции, от энтузиастов до случайных наблюдателей, люди смогут увидеть, как спутник меняет облик, постепенно выходя из теневой зоны.

Луна движется по наклонной траектории вокруг Земли и попадает в ее тень лишь во время определенных полнолуний. В этот раз, 7 сентября, три небесных тела выстроятся в идеальную линию.

Полная фаза затмения начнется в 19:30, но во Франции Луна взойдет уже в 20:19, сразу представая в красноватом цвете. Атмосфера планеты фильтрует синие лучи света, пропуская только красные, которые и окрашивают поверхность спутника в тона, напоминающие кровь или медь, в зависимости от чистоты воздуха. Фотограф и специалист Гийом Канна отметил в издании "Ле Монд", что красная составляющая солнечного спектра частично отклоняется в тень, создавая эффектную медную палитру.

Сообщается, что для Франции общая продолжительность события составит около 1 часа 20 минут, и видимость будет варьироваться по регионам: в Бресте восход ожидается около 20:46, в Тулузе — в 20:17. Выход из тени можно будет наблюдать с 20:52 до 21:56.

По оценкам экспертов и сервиса Starwalk, зрелищем смогут насладиться около 7 миллиардов человек по всему миру — это рекорд для подобных явлений. Чтобы в полной мере оценить затмение, стоит выбрать открытое место на востоке, без помех на горизонте, например, холм или сельскую местность. Достаточно простого взгляда, чтобы разглядеть красный оттенок, а бинокль поможет лучше разобрать нюансы.

Однако многое зависит от погоды: на востоке Франции ожидается ясное небо, в то время как запад может быть слегка затянут облаками. Затмение длится достаточно долго, чтобы поймать момент между просветами в облачности, добавляя поэзии и таинственности.

В Бретани спутник появится низко над горизонтом, сопровождаемый розово-голубым сиянием пояса Венеры, прямо перед окончанием полной фазы. На востоке, в Эльзасе или на Корсике, он будет виден на удобной высоте в постепенно темнеющем небе. Нормальный серебристый блеск вернется примерно в 22:55, хотя красноватые тона могут сохраняться весь вечер.

Это затмение охватит несколько континентов, включая Азию, Африку и Океанию, и, по данным Starwalk, будет доступно для 88% населения Земли. Во Франции такие события происходят раз в несколько лет. Канна подчеркнул, что точная геометрия Солнца, Земли и Луны рождает это впечатляющее зрелище, доступное каждому, кто просто поднимет взгляд к небу.

Уточнения

Лу́нное затме́ние — затмение, которое наступает, когда Луна входит в конус тени от Земли. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Последние материалы
В ожидании разумного голоса: Норвегии дали месяц на исправление ошибки
От миски зависит судьба: какая еда превращает малыша в сильного кота
Опасность на тарелке: разогретый рис способен вызвать отравление даже у совершенно здоровых людей
Древний аул стало музеем под открытым небом: почему Гамсутль называют дагестанским Мачу-Пикчу
Этот рецепт жареной рыбы так вкусен, что трудно поверить, что она сделана дома
Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе
Льготная ипотека на Дальнем Востоке: эксперт раскрывает секрет успеха и главный риск
Трагедия на Burning Man: Вика Цыганова безжалостно высказалась о гибели россиянина
Туристы в восторге: Сухум открывает новые горизонты на осенний сезон
Русский суперфуд в саду: 10 сортов смородины, где каждая ягода — как конфета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.