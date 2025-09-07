Красный сигнал: неожиданная находка органических следов на Марсе

Два года назад новость о потенциальных следах жизни на Марсе вызвала настоящий ажиотаж. Теперь специалисты сообщили о новых органических соединениях на поверхности этой планеты, ассоциированных с минералами на основе сульфатов.

Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марс

Наиболее правдоподобная версия предполагает, что они возникли из взаимодействий газов вулканического происхождения с оксидами железа в магматических образованиях, хотя полностью отвергать возможность, что это остатки разложившихся микробных форм из далекого прошлого, пока нельзя.

Эта находка стала итогом работы в кратере Джезеро, выполненной ровером НАСА Perseverance, и описана в журнале Nature Astronomy международной группой под руководством Терезы Форнаро из итальянского Национального института астрофизики.

Анализ опирается на информацию, полученную прибором Sherloc из проб, отобранных в двух зонах: Quartier (на дне кратера) и Pilot Mountain (в дельте). Устройство зафиксировало интенсивные сигналы, тесно связанные с сульфатами магния и кальция, которые на нашей планете известны своей способностью удерживать органику.

Чтобы подтвердить, что эти сигналы действительно от молекул органического типа, команда провела лабораторные тесты в астробиологическом центре Inaf во Флоренции. Они использовали материалы, похожие на марсианские, и оборудование, имитирующее Sherloc, воспроизводя природные реакции в управляемой обстановке. На основе этих экспериментов сигналы приписали полициклическим ароматическим углеводородам, сохраненным внутри сульфатов.

Выявление в вулканических структурах указывает, что такие соединения могли сформироваться во время магматической активности, а потом быть перемещены жидкостями и зафиксированы в минералах. Циркулирующие флюиды, возможно включая гидротермальные потоки, способствовали бы их селективному скоплению и консервации в породах кратера.

Форнаро отметила, что хотя нет прямых указаний на биологический источник этой органики, нельзя полностью исключить, что обнаруженные вещества — это продукты химической трансформации древних биологических молекул. Она добавила, что в ожидании возможного возврата марсианских образцов на Землю для углубленного изучения, продолжается исследование природы других элементов этих сложных сигналов, чье происхождение еще неясно.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы. Наряду с Меркурием, Венерой и Землёй принадлежит к семейству планет земной группы.

