Кораллы устраивают бэби-бум и спасают мир от климатического апокалипсиса — тайна выживания в океане

Наука и техника
4:39
Наука

Специалисты запустили масштабную программу по размножению кораллов, чтобы восстановить поврежденные экосистемы у флоридского побережья, сильно пострадавшие от экстремального нагрева морской воды.

Дайвинг
Фото: commons.wikimedia.org by Roma Neus, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дайвинг

Департамент по защите окружающей среды штата выделил средства на создание 5000 юных особей в ближайшие два года, а также на получение сотен тысяч зародышей, которые потом разместят на естественных барьерах в рамках проекта по спасению рифовых зон (FCR3). Об этом рассказала Кери О'Нил, возглавляющая программу по охране этих организмов в местном аквариуме, в беседе с ABC News.

Невиданная жара в океане в 2023 году спровоцировала массовое обесцвечивание, нанеся огромный урон многим подводным структурам Флориды.

Последующий анализ показал удручающие итоги, особенно для редких видов акропор, из которых уцелело меньше 22%, как указано на Climate. gov. О'Нил отметила, что в том же году погибло около 90% акропор, которые имеют ключевое значение для формирования каркаса рифов. Она добавила, что лето 2023 года стало особенно губительным для акропор и оленьих рогов, ранее обильно населявших прибрежные воды.

Интересно, что экземпляры мозговидных кораллов, культивированные в аквариуме Флориды и затем перенесенные в океан, относительно неплохо выдержали обесцвечивание в 2023-м. О'Нил призналась, что точные причины этого пока неизвестны, но, возможно, дело в их юном возрасте, большей выносливости или в том, что они провели в естественной среде меньше времени, чем другие.

Дополнительно: по информации природоохранных групп, климатические сдвиги ставят под угрозу более 40% кораллов на планете.

Проект по реставрации рифов во Флориде ставит целью вернуть 25% утраченных зон. О'Нил подчеркнула, что акцент делается на выведении разновидностей, способных противостоять будущим тепловым аномалиям. Она объяснила, что подход к селекции заимствован из практик, давно используемых для сухопутных видов и в агрономии.

О'Нил задалась вопросом, удастся ли создать кораллы, устойчивые к повышенным температурам, и отметила, что это направление только начинает развиваться. Взрослые особи, задействованные в размножении, были эвакуированы с рифов для защиты от опасной инфекции, вызывающей некроз тканей твердых кораллов. Эта болезнь впервые появилась у флоридских берегов в 2014 году и с тех пор распространилась по Карибам.

В аквариуме Флориды содержится сотня спасенных взрослых кораллов, укрытых от болезней и прошлогодней жары. О'Нил рассказала, что их держат в емкостях, имитирующих сезонные условия, чтобы стимулировать нерест.

Подробнее: коренные сообщества все чаще сотрудничают с экспертами для защиты морских биомов.

В лабораторных условиях выращивают миниатюрных зародышей, которых фиксируют на плитках или камнях, где они развиваются в полноценные колонии. Затем эти отростки транспортируют из юго-восточной Флориды и района Ки-Ларго, закрепляя на рифах с помощью специальных составов вроде эпоксидки или цемента. Есть ожидания, что они приживутся и будут способствовать росту новых экосистем на протяжении тысячелетий.

О'Нил указала, что сейчас в штате так мало кораллов, что расстояния между ними не позволяют естественному размножению. Она подчеркнула, что именно здесь лаборатории могут вмешаться, производя тысячи потомков ежегодно.

По ее мнению, эти новые колонии станут "спасательным кругом" для флоридских рифов. Их планируют делить с партнерами для работ в национальном морском заповеднике Ки-Ларго и в заповеднике Кристин Джейкобс на юго-востоке.

Глобальные климатические изменения и рост температуры морей продолжают угрожать кораллам повсеместно. Согласно Красному списку МСОП за 2024 год, около 44% рифообразующих видов рискуют исчезнуть из-за климата. Данные NOAA показывают, что с января 2023 по апрель 2025 года пострадало примерно 84% глобальных рифов.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов. Большие скопления кораллов формируют коралловые рифы и коралловые острова. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
