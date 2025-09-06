Марс раскрыл тайну своего ядра: учёные в шоке от новых данных

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:36
Наука

Согласно новой публикации в журнале Nature, исследователи пришли к выводу, что внутреннее ядро Марса, вопреки прежним предположениям, находится в твёрдом состоянии, аналогично земному ядру.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Марс утратил когда-то магнитное поле

Другая группа учёных, представившая свои результаты в журнале Science на прошлой неделе, описывает мантию Марса как смесь древних фрагментов, напоминающую скорее каменистую местность, чем однородную массу.

Эти открытия в совокупности проливают свет на историю Марса, включая события, связанные с мощными столкновениями в прошлом, и причины утраты планетой своего магнитного поля. Полученные знания могут помочь в изучении других каменистых планет и определении условий, необходимых для возникновения жизни в других частях галактики.

По словам Ингрид Добар, планетолога из Университета Брауна, эти исследования важны для понимания формирования планет в целом и позволяют лучше изучать планеты за пределами Солнечной системы.

В отличие от Земли, чья геологическая история трудно восстановима из-за постоянных изменений коры, Марс имеет единую, неподвижную кору, защищающую недра, практически не изменившиеся с момента формирования.

Ключевым методом изучения недр Марса является анализ сейсмических волн, распространяющихся по планете. Сейсмометр, установленный на посадочном модуле InSight, зафиксировал более 1300 марсотрясений.

Анализ марсотрясений

Анализ восьми марсотрясений показал, что высокочастотные волны достигали сейсмометра с задержкой, что указывает на рассеяние и замедление волн из-за неоднородностей в мантии. Эти обломки, простирающиеся на значительную глубину, могли образоваться в результате мощных столкновений, а их сохранность говорит о вязкости мантии.

Исследования ядра Марса, в свою очередь, выявили, что волны, проходящие через его глубокую часть, достигали сейсмометра раньше, чем ожидалось, если бы ядро было полностью жидким. Это указывает на наличие твёрдого внутреннего ядра, окружённого жидким внешним слоем.

В отличие от Земли, Марс не имеет магнитного поля, что может быть связано с неэффективным отводом тепла из ядра из-за медленного движения мантии. На данный момент Марс является единственной планетой Солнечной системы, кроме Земли, изученной с помощью сейсмологии.

Уточнения

Сейсмология (от др.-греч. σεισμός — землетрясение и λόγος — учение) — наука, изучающая распространение сейсмических волн в недрах Земли, сейсмические явления, причины, их вызывающие, связанные с ними явления и строение Земли.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
