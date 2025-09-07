Живые лампы из суккулентов мерцают часами и обещают заменить фонари — интрига, которую нельзя пропустить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:40
Наука

Специалисты из Китая уверяют, что растения, способные ярко сиять и освещать целые проспекты, вскоре перестанут быть выдумкой из фантастических историй.

суккуленты в цветах
Фото: CNN by CNN/Шутинг Лю, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суккуленты в цветах

Они разработали, как утверждают, первые в своем роде суккуленты, которые светятся разными оттенками и могут подзаряжаться, становясь настоящими живыми лампами.

Еще пару лет назад ученые внедрили в зелень гены от luminescentных грибов, добившись тусклого зеленоватого мерцания. Однако из-за природной пигментации листьев эффект получился довольно мрачным и ограниченным.

Теперь команда из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета в Гуанчжоу применила инновационный подход, позволивший добиться более интенсивного и многоцветного сияния. Вместо генетических манипуляций они ввели в ткани растений микрочастицы, что привело к появлению красного, синего и зеленого свечения.

Один из авторов работы, биолог Шутинг Лю, отметила, что их вдохновил мир из фильма "Аватар", где luminescentная флора озаряет всю окружающую среду. По ее словам, они стремились воплотить подобное с помощью доступных лабораторных веществ, представив, как деревья могли бы заменить традиционные светильники на улицах.

Этот метод отличается от стандартного редактирования ДНК, следуя идеям коллег из Массачусетского технологического института. Исследователи инъецировали в листья суккулента эхеверии "Мебина" соединение стронциевого алюмината — вещество, часто используемое в игрушках с эффектом послесвечения. Оно впитывает энергию от света и потом постепенно ее отдает.

Лю пояснила, что их особенно заинтересовали неорганические составы с длительным свечением, которые заряжаются от внешнего источника и затем медленно его высвобождают. Она добавила, что их задача — преодолеть ограничения в палитре luminescence растений и дать им механизм накопления энергии, независимый от фотосинтеза, превращая их в живые аккумуляторы света.

Чтобы показать практическую ценность, группа собрала стену из 56 экземпляров, которая, по их данным, излучала достаточно яркости, чтобы различать текст, картинки или силуэт человека на расстоянии до десяти сантиметров.

После введения частиц и короткого пребывания на солнце растения продолжали мерцать до двух часов.

Хотя интенсивность со временем падала, их можно было неоднократно активировать под лучами солнца, что пополняло запас энергии и позволяло сиять даже без прямого освещения.

По словам Лю, такая способность сохраняется до 25 дней после процедуры, а даже увядшие листья с введенными элементами продолжают реагировать на ультрафиолет, излучая свет.

Несмотря на то что стронциевый алюминат может повреждать растительные клетки при разложении, ученые создали для него специальное покрытие, служащее щитом. В своей публикации они подчеркнули, что такие наработки открывают путь к экологичным системам освещения, которые захватывают солнечную энергию днем и отдают ее ночью.

Однако не все коллеги разделяют энтузиазм. Профессор ботаники из Кембриджского университета Джон Карр выразил мнение, что работа интересна, но пока опережает возможности технологий и выносливость растений. Он считает, что из-за низкого уровня энергии эти экземпляры не подойдут для уличного освещения в ближайшие годы.

Лю согласилась, что текущая яркость недостаточна для реального использования в качестве ламп, и отметила, что оценка безвредности частиц для флоры и фауны еще ведется. По ее словам, на данный момент такие растения годятся разве что для украшения или как ночные светильники, но в перспективе их роль может вырасти.

Она предположила, что при повышении интенсивности и длительности свечения, а также подтверждении безопасности, можно будет создавать сады или парки, где мягкий свет от растений будет озарять пространство по вечерам.

Этот прорыв — не просто лабораторный курьез, а шаг к устойчивому будущему, где природа сама позаботится об освещении. Не пропустите: внутри скрыты подсказки, как превратить ваш сад в волшебный оазис, но с реалистичными оговорками от науки!

Уточнения

Суккуле́нты — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды. Обычно они произрастают в засушливых регионах.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
