Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток

Новое научное изыскание выявило ускоренное старение отдельных человеческих стволовых клеток в условиях космических экспедиций. 

Стволовые клетки, рассеянные по всему телу, обладают уникальной способностью к делению и трансформации в различные специализированные типы клеток, включая клетки крови, мозга и костей, обеспечивая тем самым поддержание и восстановление организма, пишет CNN.

"В условиях космоса наблюдается ухудшение функциональности стволовых клеток, — отмечает Катриона Джеймисон, руководитель исследования, директор Института стволовых клеток Сэнфорда и профессор медицины в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего. — Они утрачивают способность к самовосстановлению и регенерации, что представляет собой важный фактор для учета при планировании длительных космических миссий".

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

