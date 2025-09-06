Космическая аномалия: учёные обнаружили феномен ускоренного старения клеток

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое научное изыскание выявило ускоренное старение отдельных человеческих стволовых клеток в условиях космических экспедиций.

Фото: https://commons.wikimedia.org by FMNLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Лаборант с микроскопом

Стволовые клетки, рассеянные по всему телу, обладают уникальной способностью к делению и трансформации в различные специализированные типы клеток, включая клетки крови, мозга и костей, обеспечивая тем самым поддержание и восстановление организма, пишет CNN.

"В условиях космоса наблюдается ухудшение функциональности стволовых клеток, — отмечает Катриона Джеймисон, руководитель исследования, директор Института стволовых клеток Сэнфорда и профессор медицины в Медицинской школе Калифорнийского университета в Сан-Диего. — Они утрачивают способность к самовосстановлению и регенерации, что представляет собой важный фактор для учета при планировании длительных космических миссий".

Уточнения

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

