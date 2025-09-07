Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Руки на руле выдают характер: что поза водителя говорит о нём самом
Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Кремы с симбиотиками — косметический ответ на стресс и загрязнение
Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии
Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают
Самая главная ошибка: Александр Васильев научил женщин торговаться на рынках
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение

Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса

3:43
Наука

Специалисты по астрономии из сеульского Университета Ёнсе и коллег из других организаций объявили о выявлении необычной карликовой галактики раннего класса, которая, судя по всему, отделилась от своего звездного сообщества.

Сбежавшая карликовая галактика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сбежавшая карликовая галактика

Карликовые галактики представляют собой компактные звездные образования с невысокой яркостью и массой, обычно насчитывающие до нескольких миллиардов светил. Среди них особенно часто встречаются ранние типы в окрестных звездных кластерах и ассоциациях.

Последние случаи обнаружения таких объектов в полной изоляции, без привязки к каким-либо скоплениям, вновь оживили дискуссии о механизмах их возникновения. Есть версия, что часть из них — это "беглецы", то есть фрагменты, разрушенные гравитационными взаимодействиями во время миграции через звездные группы, а потом отброшенные на периферию или за ее границы.

Команда под руководством Санджайи Падела из Университета Ёнсе, изучив информацию из различных обзоров неба, включая Слоановский цифровой атлас, идентифицировала объект, который выглядит как неконтролируемая карликовая система раннего типа.

Ученые отметили в своей публикации, что эта галактика, обозначенная как SDSS J011754.86+095819.0 (или dE01+09), похоже, расположена на значительном удалении от своей исходной звездной семьи.

По данным анализа, dE01+09 сейчас пребывает в относительно пустынной зоне, на дистанции примерно 3,9 миллиона световых лет от предполагаемой родной группы — NGC 524. Это тихая система с типичными формами и звездным составом, характерным для подобных объектов. В ней наблюдается равномерность распределения светил без следов свежих процессов звездообразования в центральной части.

Исследование выявило, что ее эффективный размер достигает около 3900 световых лет, а общая масса оценивается в 280 миллионов солнечных. Возраст этой структуры — порядка 8,3 миллиарда лет, с уровнем металлов на отметке -1,19 dex.

Размышляя о ее истории, астрономы склоняются к тому, что когда-то она была частью NGC 524, но потом вырвалась наружу и эволюционировала самостоятельно в открытом пространстве.

Наиболее вероятный сюжет предполагает, что несколько миллиардов лет назад она проникла в группу как развивающийся карлик, где столкнулась с внешними факторами, подавляющими ее активность.

Авторы работы добавили, что после угасания процессов она продолжала циркулировать вокруг ассоциации на протяжении миллиардов лет. Затем, около 3,5 миллиарда лет назад, вероятно, из-за мощного гравитационного столкновения, она набрала скорость, близкую к escape velocity, и покинула пределы группы.

В заключение, эксперты подчеркнули, что наличие такой спокойной карликовой системы в столь уединенной обстановке — редкость. Поэтому дополнительные наблюдения за dE01+09 помогут глубже разобраться в сути этих необычных космических образований.

Не упустите шанс погрузиться в эту космическую драму — она не только развлечет, но и даст пищу для размышлений о тайнах мироздания.

Уточнения

Университет Ёнсе — частный исследовательский университет, расположенный в Сеуле, Корея.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Новости спорта
Первый мусульманин в сборной Англии: кто изменит историю футбола
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.