Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса

Специалисты по астрономии из сеульского Университета Ёнсе и коллег из других организаций объявили о выявлении необычной карликовой галактики раннего класса, которая, судя по всему, отделилась от своего звездного сообщества.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сбежавшая карликовая галактика

Карликовые галактики представляют собой компактные звездные образования с невысокой яркостью и массой, обычно насчитывающие до нескольких миллиардов светил. Среди них особенно часто встречаются ранние типы в окрестных звездных кластерах и ассоциациях.

Последние случаи обнаружения таких объектов в полной изоляции, без привязки к каким-либо скоплениям, вновь оживили дискуссии о механизмах их возникновения. Есть версия, что часть из них — это "беглецы", то есть фрагменты, разрушенные гравитационными взаимодействиями во время миграции через звездные группы, а потом отброшенные на периферию или за ее границы.

Команда под руководством Санджайи Падела из Университета Ёнсе, изучив информацию из различных обзоров неба, включая Слоановский цифровой атлас, идентифицировала объект, который выглядит как неконтролируемая карликовая система раннего типа.

Ученые отметили в своей публикации, что эта галактика, обозначенная как SDSS J011754.86+095819.0 (или dE01+09), похоже, расположена на значительном удалении от своей исходной звездной семьи.

По данным анализа, dE01+09 сейчас пребывает в относительно пустынной зоне, на дистанции примерно 3,9 миллиона световых лет от предполагаемой родной группы — NGC 524. Это тихая система с типичными формами и звездным составом, характерным для подобных объектов. В ней наблюдается равномерность распределения светил без следов свежих процессов звездообразования в центральной части.

Исследование выявило, что ее эффективный размер достигает около 3900 световых лет, а общая масса оценивается в 280 миллионов солнечных. Возраст этой структуры — порядка 8,3 миллиарда лет, с уровнем металлов на отметке -1,19 dex.

Размышляя о ее истории, астрономы склоняются к тому, что когда-то она была частью NGC 524, но потом вырвалась наружу и эволюционировала самостоятельно в открытом пространстве.

Наиболее вероятный сюжет предполагает, что несколько миллиардов лет назад она проникла в группу как развивающийся карлик, где столкнулась с внешними факторами, подавляющими ее активность.

Авторы работы добавили, что после угасания процессов она продолжала циркулировать вокруг ассоциации на протяжении миллиардов лет. Затем, около 3,5 миллиарда лет назад, вероятно, из-за мощного гравитационного столкновения, она набрала скорость, близкую к escape velocity, и покинула пределы группы.

В заключение, эксперты подчеркнули, что наличие такой спокойной карликовой системы в столь уединенной обстановке — редкость. Поэтому дополнительные наблюдения за dE01+09 помогут глубже разобраться в сути этих необычных космических образований.

Не упустите шанс погрузиться в эту космическую драму — она не только развлечет, но и даст пищу для размышлений о тайнах мироздания.

Уточнения

Университет Ёнсе — частный исследовательский университет, расположенный в Сеуле, Корея.

