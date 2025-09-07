Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Убийца урожая прячется в сердцевине: свекла гниёт из-за ошибки, которую совершают почти все
Воссозданные лютоволки превратились в гигантов: новый проект науки пугает масштабами успеха
Кремы с симбиотиками — косметический ответ на стресс и загрязнение
Кала-Тоннарелла-дель-Уццо: 190 футов этого пляжа сделали его одним из лучших в Италии
Сильная спина — невидимый фундамент тела: упражнения, о которых забывают
Космическая карликовая галактика вырывается на свободу и меняет правила эволюции космоса
Самая главная ошибка: Александр Васильев научил женщин торговаться на рынках
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение

Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк

2:17
Наука

Ученые из нью-йоркского Городского колледжа обнаружили неожиданный эффект в поведении квантового источника света — так называемого азотно-вакансионного центра внутри алмазной решетки.

Алмаз в лаборатории
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алмаз в лаборатории

Этот элемент, помещенный в специально созданную оптическую конструкцию, реагирует на движение сканирующего устройства совершенно новым способом, что ранее никто не предполагал.

Работа, возглавляемая специалистом по физике Карлосом Мерилесом из подразделения естественных наук, вышла в престижном издании Nature Nanotechnology под названием, которое подчеркивает роль топологических режимов в волноводных системах на базе алмазов.

То, что раньше воспринималось как минус этого центра — его хаотичный и размытый спектр свечения, — теперь превращается в преимущество. Оно позволяет генерировать свет с уникальными свойствами, открывая двери для прорывов в квантовых системах обработки данных.

Это новшество несет огромный потенциал для преодоления старых препятствий, таких как нестабильность спектра, и способствует созданию стабильных связей между спинами и фотонами прямо на микрочипах.

Кроме того, эксперименты выявили свежий подход к сенсорам: через анализ излучения от этих центров команда реконструировала детальные карты оптических полей с учетом поляризации и высокой четкостью.

Мерилес отметил, что такая восприимчивость к поляризации в перспективе позволит выявлять хиральные соединения, важные для биологических и медицинских исследований, помимо работы с оптическими конструкциями. Он также подчеркнул, что будущие эксперименты углубят понимание связей между квантовыми источниками и материалами, а также расширят применение этих идей в области датчиков.

В итоге, это открытие не просто научный факт — оно может стать основой для новых устройств, от сверхточных сканеров до квантовых компьютеров, делая технологии будущего ближе и доступнее. Если вы интересуетесь инновациями, которые меняют мир, этот материал обязателен к прочтению: здесь скрыты подсказки, как обычный "недостаток" превращается в суперсилу.

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Еда и рецепты
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Красота и стиль
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Популярное
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы

Узнайте, как правильно подкармливать деревья и кустарники осенью, чтобы обеспечить богатый урожай. Правильная подкормка поможет восстановить силы растений и подготовить их к зиме.

Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
В 2025 году тушь можно отложить: новые способы сделать ресницы роскошными
Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой Сергей Милешкин Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер
Орхидея в сентябре ждёт только одного — сделайте это, и она снова подарит бутоны
Две фишки: Ширвиндт поделился простым рецептом шарлотки своей английской бабушки
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Когда прогулка превращается в испытание: собака отказывается идти, и за этим стоит больше, чем каприз
Последние материалы
Как избавиться от плесени на шторах быстро и экологично: ответ лежит у вас на кухне
Боль в суставах оказалась предвестником инсульта: артрит приближает инфаркт быстрее, чем курение
Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно
Вдохни и похудей: минус 3 килограмма без спорта — техники, которые заменяют тренажёрный зал
Вместо муки: этот секретный ингредиент сделает ваш соус идеально густым
Город над облаками: Энна открывает Сицилию с ракурсов, которых нет больше нигде
Читать обязательно: Татьяна Брухунова назвала 8 книг, которые украсят вашу осень
Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк
Ретинол и кислоты: какую концентрацию можно использовать без вреда
Пантанал преподнёс сюрприз: обнаружено гнездо гарпий, которых считали исчезнувшими десятилетия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.