Алмазный дефект внезапно оживает и меняет свет навсегда — что же скрывает этот квантовый трюк

Ученые из нью-йоркского Городского колледжа обнаружили неожиданный эффект в поведении квантового источника света — так называемого азотно-вакансионного центра внутри алмазной решетки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Алмаз в лаборатории

Этот элемент, помещенный в специально созданную оптическую конструкцию, реагирует на движение сканирующего устройства совершенно новым способом, что ранее никто не предполагал.

Работа, возглавляемая специалистом по физике Карлосом Мерилесом из подразделения естественных наук, вышла в престижном издании Nature Nanotechnology под названием, которое подчеркивает роль топологических режимов в волноводных системах на базе алмазов.

То, что раньше воспринималось как минус этого центра — его хаотичный и размытый спектр свечения, — теперь превращается в преимущество. Оно позволяет генерировать свет с уникальными свойствами, открывая двери для прорывов в квантовых системах обработки данных.

Это новшество несет огромный потенциал для преодоления старых препятствий, таких как нестабильность спектра, и способствует созданию стабильных связей между спинами и фотонами прямо на микрочипах.

Кроме того, эксперименты выявили свежий подход к сенсорам: через анализ излучения от этих центров команда реконструировала детальные карты оптических полей с учетом поляризации и высокой четкостью.

Мерилес отметил, что такая восприимчивость к поляризации в перспективе позволит выявлять хиральные соединения, важные для биологических и медицинских исследований, помимо работы с оптическими конструкциями. Он также подчеркнул, что будущие эксперименты углубят понимание связей между квантовыми источниками и материалами, а также расширят применение этих идей в области датчиков.

В итоге, это открытие не просто научный факт — оно может стать основой для новых устройств, от сверхточных сканеров до квантовых компьютеров, делая технологии будущего ближе и доступнее. Если вы интересуетесь инновациями, которые меняют мир, этот материал обязателен к прочтению: здесь скрыты подсказки, как обычный "недостаток" превращается в суперсилу.

Уточнения

Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.

