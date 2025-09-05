Энергия будущего уже здесь: МАГАТЭ оценила уникальный опыт России в атомной энергетике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Впервые инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) побывали на уникальной в своем роде малой атомной электростанции — плавучем энергоблоке "Академик Ломоносов", расположенном на территории самого северного города России, сообщает EADaily.

реактор
Фото: https://commons.wikimedia.org by IAEA Imagebank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
реактор

Делегация МАГАТЭ

По информации "Росатома", делегация МАГАТЭ впервые посетила единственную в мире плавучую атомную станцию теплоснабжения. Представители агентства ознакомились с инфраструктурой станции, прибрежной зоной и причалом.

Также было проведено совещание, где обсуждались успехи, достигнутые в ходе размещения и эксплуатации ПАТЭС в Чаун-Билибинском энергоузле. "Росэнергоатом" представил информацию о своих планах по развитию малой энергетики.

Будущее за малыми реакторами

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков подчеркнул, что плавучая атомная станция, функционирующая на Чукотке, показала свою эффективность не только в производстве электроэнергии, но и в обеспечении теплом города Певек. Он отметил, что будущее за малыми реакторами, и в этой области Россия опережает другие страны.

Ранее сообщалось, что США стремятся конкурировать с Россией и Китаем на мировом рынке, разрабатывая малые модульные реакторы. Однако на сегодняшний день только Россия обладает действующим образцом — плавучим энергоблоком "Академик Ломоносов", оснащенным двумя реакторными установками КЛТ-40С, обеспечивающими мощность в 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии (сокр. МАГАТЭ; англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) — международная организация, входящая в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году. Штаб-квартира расположена в Вене (Австрия) — Венский международный центр.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
