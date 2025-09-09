Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше

Смартфоны настолько прочно вошли в повседневную жизнь, что многие люди не расстаются с ними даже ночью. Телефон часто оказывается на прикроватной тумбочке или под подушкой, что уже давно вызывает тревогу у медиков и исследователей. Вопрос стоит не только в воздействии электромагнитных волн, но и в качестве сна, а также в повышенных рисках для детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Andi Graf, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Мальчик, смартфон

Опасность электромагнитных волн ночью

Даже в режиме ожидания мобильные телефоны продолжают излучать электромагнитные волны — для связи с сетью, работы Wi-Fi или Bluetooth. Это излучение не разрушает ДНК клеток, как, например, рентгеновские лучи, но Всемирная организация здравоохранения ещё в 2011 году отнесла его к категории "потенциально канцерогенного". Прямых доказательств вреда нет, но осторожность рекомендована, ведь долгосрочные последствия пока плохо изучены. Некоторые исследования выявляют возможную связь между частым использованием телефонов и опухолями головного мозга или когнитивными нарушениями. В Калифорнии Министерство здравоохранения советует держать телефон подальше от кровати во время сна, чтобы снизить нагрузку радиочастот. Даже производители указывают в инструкциях: устройство нельзя долго прижимать к телу.

Влияние на сон

Телефон под подушкой — враг качественного сна. Главный виновник — синий свет от экрана, подавляющий выработку мелатонина и нарушающий циркадные ритмы. Результат — трудности с засыпанием, поверхностный сон и частые пробуждения. Даже если экран выключен, уведомления, звуки или сама мысль о том, что устройство рядом, поддерживают состояние настороженности. Некоторые люди жалуются на головные боли и бессонницу при привычке держать телефон возле головы. Всё это подтверждает необходимость создания спокойной обстановки, свободной от электронных раздражителей.

Особый риск для детей

Дети считаются особенно уязвимой группой. Их мозг всё ещё развивается, а радиочастоты проникают глубже в ткани. Это может повлиять на концентрацию внимания и память. Кроме того, дети сильнее реагируют на синий свет, что приводит к нарушениям сна, раздражительности и даже задержкам речевого развития при чрезмерном использовании гаджетов. Не случайно во Франции ограничили использование телефонов в школах, а в Великобритании ещё в 2000 году подчёркивалась необходимость защиты детей от чрезмерного контакта с мобильными устройствами.

Безопасные привычки для сна

Минимизировать риски можно простыми шагами:

не класть телефон под подушку и не держать его рядом с телом;

оставлять устройство на расстоянии 1-3 метров;

переводить его в режим "в самолёте" или полностью выключать на ночь;

отказаться от использования телефона за час до сна;

включать фильтр синего света вечером или использовать очки с защитой;

заменить телефон на классический будильник.

Такие привычки помогают не только улучшить качество сна, но и снизить потенциальное воздействие радиочастот, что особенно важно для детей.

Уточнения

Смартфо́н — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.

