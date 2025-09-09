Этот ночной сосед под подушкой мешает вам спать — вот почему стоит держать его подальше

Смартфоны настолько прочно вошли в повседневную жизнь, что многие люди не расстаются с ними даже ночью. Телефон часто оказывается на прикроватной тумбочке или под подушкой, что уже давно вызывает тревогу у медиков и исследователей. Вопрос стоит не только в воздействии электромагнитных волн, но и в качестве сна, а также в повышенных рисках для детей.
Даже в режиме ожидания мобильные телефоны продолжают излучать электромагнитные волны — для связи с сетью, работы Wi-Fi или Bluetooth. Это излучение не разрушает ДНК клеток, как, например, рентгеновские лучи, но Всемирная организация здравоохранения ещё в 2011 году отнесла его к категории "потенциально канцерогенного". Прямых доказательств вреда нет, но осторожность рекомендована, ведь долгосрочные последствия пока плохо изучены. Некоторые исследования выявляют возможную связь между частым использованием телефонов и опухолями головного мозга или когнитивными нарушениями. В Калифорнии Министерство здравоохранения советует держать телефон подальше от кровати во время сна, чтобы снизить нагрузку радиочастот. Даже производители указывают в инструкциях: устройство нельзя долго прижимать к телу.
Телефон под подушкой — враг качественного сна. Главный виновник — синий свет от экрана, подавляющий выработку мелатонина и нарушающий циркадные ритмы. Результат — трудности с засыпанием, поверхностный сон и частые пробуждения. Даже если экран выключен, уведомления, звуки или сама мысль о том, что устройство рядом, поддерживают состояние настороженности. Некоторые люди жалуются на головные боли и бессонницу при привычке держать телефон возле головы. Всё это подтверждает необходимость создания спокойной обстановки, свободной от электронных раздражителей.
Дети считаются особенно уязвимой группой. Их мозг всё ещё развивается, а радиочастоты проникают глубже в ткани. Это может повлиять на концентрацию внимания и память. Кроме того, дети сильнее реагируют на синий свет, что приводит к нарушениям сна, раздражительности и даже задержкам речевого развития при чрезмерном использовании гаджетов. Не случайно во Франции ограничили использование телефонов в школах, а в Великобритании ещё в 2000 году подчёркивалась необходимость защиты детей от чрезмерного контакта с мобильными устройствами.
Минимизировать риски можно простыми шагами:
не класть телефон под подушку и не держать его рядом с телом;
оставлять устройство на расстоянии 1-3 метров;
переводить его в режим "в самолёте" или полностью выключать на ночь;
отказаться от использования телефона за час до сна;
включать фильтр синего света вечером или использовать очки с защитой;
заменить телефон на классический будильник.
Такие привычки помогают не только улучшить качество сна, но и снизить потенциальное воздействие радиочастот, что особенно важно для детей.
Уточнения
Смартфо́н — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи.
