Конец эпохи мифов: археология подтверждает участие медведей в гладиаторских боях

Наука

Представления о гладиаторских боях между людьми и дикими зверями, изображённые в киноленте "Гладиатор", имеют под собой реальные основания.

Раненый медведь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Раненый медведь

Сербские учёные сделали сенсационное открытие: впервые найдены палеонтологические свидетельства участия бурого медведя в гладиаторских сражениях.

Выступали неоднократно

Авторы научного исследования, опубликованного в журнале Antiquity, предполагают, что медведь мог неоднократно выступать на арене. Доказательством послужил анализ фрагментов черепа животного, обнаруженных в 2016 году вблизи римского амфитеатра в Виминациуме, древнем военном лагере на территории современной Сербии.

Кладбище для животных

Это место оказалось кладбищем для животных, которых использовали в боях. Помимо останков медведя, были найдены кости леопарда, что опровергает прежние гипотезы об утилизации зверей после выступлений. Расположение кладбища у семитысячной арены, построенной во II веке нашей эры, подчеркивает значимость животных в гладиаторских представлениях.

Лабораторный анализ

Анализ черепа показал, что медведь, вероятно, был самцом балканской популяции бурых медведей. Обнаруженные на черепе следы травмы, предположительно нанесённой копьем гладиатора, свидетельствуют о перенесённой инфекции и, возможно, стали причиной гибели животного в возрасте около шести лет. Износ клыков указывает на длительное содержание в неволе, вероятно, для демонстрации публике.

Уточнения

Пу́блика или народ — совокупность людей, являющихся объектом воздействия чего-либо (искусства, пропаганды, рекламы, литературы, развлекательных мероприятий, просвещения и так далее).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
