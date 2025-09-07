Лёд тает не от трения: новое открытие перевернуло науку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Почти 200 лет считалось, что лёд становится скользким под давлением и трением. Однако исследование учёных Саарского университета показало: эта теория ошибочна.

Фото: 500px.com by Daniel J, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Настоящая причина — взаимодействие молекулярных диполей. Лёд и поверхность обуви обмениваются зарядами, разрушая верхний слой льда и создавая тонкую жидкую плёнку.

Результаты опровергают миф о том, что при температурах ниже -40 °C катание на лыжах невозможно. Дипольные связи продолжают работать даже в экстремальном холоде.

Для науки это фундаментальный прорыв, меняющий представления о взаимодействии вещества при низких температурах. Для обычного человека это лишь объяснение очередного падения на зимнем тротуаре.

Дипо́ль (фр   lang="fr">dipôle, от греч. δί(ς) «дважды» + πόλος «ось», «полюс», буквально — «дву(х)полюсность») — идеализированная система, служащая для приближённого описания поля, создаваемого более сложными системами зарядов, а также для приближенного описания действия внешнего слоя поля на такие системы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
