Лёд тает не от трения: новое открытие перевернуло науку

Почти 200 лет считалось, что лёд становится скользким под давлением и трением. Однако исследование учёных Саарского университета показало: эта теория ошибочна.
Настоящая причина — взаимодействие молекулярных диполей. Лёд и поверхность обуви обмениваются зарядами, разрушая верхний слой льда и создавая тонкую жидкую плёнку.
Результаты опровергают миф о том, что при температурах ниже -40 °C катание на лыжах невозможно. Дипольные связи продолжают работать даже в экстремальном холоде.
Для науки это фундаментальный прорыв, меняющий представления о взаимодействии вещества при низких температурах. Для обычного человека это лишь объяснение очередного падения на зимнем тротуаре.
Уточнения
