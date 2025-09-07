Веганский корм для собак: диета, которая требует особого внимания

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:09
Наука

Корма для собак на растительной основе содержат практически все питательные вещества, необходимые домашним животным, однако ни один сухой корм для собак не является полноценным по питательным свойствам. Веганские и вегетарианские корма хорошо сочетаются с мясными, но нуждаются в доработке.

Домашний корм собаке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний корм собаке

Анализ кормов для собак

Исследования показали, что ни один из представленных на рынке сухих кормов для собак не является полностью полноценным. Даже мясные смеси, традиционно считающиеся базой рациона, не всегда обеспечивают питомцев всеми нужными витаминами и минералами. Веганские и вегетарианские варианты могут дополнять мясные, но требуют корректировки.

Проблемы растительных рационов

Мясопустные завтраки для собак содержат достаточное количество белков и жиров, но часто не обеспечивают животное йодом и витаминами группы В. Эти пробелы можно компенсировать с помощью специализированных добавок или усовершенствованной технологии приготовления.

Этический и экологический выбор

Многие владельцы-веганы стремятся кормить питомцев без использования продуктов животного происхождения. Это стимулирует производителей выпускать новые линейки растительных кормов. Однако государственные структуры настаивают на введении строгих стандартов тестирования, чтобы гарантировать безопасность таких рационов.

Результаты исследования

Учёные Ноттингемского университета изучили 25 кормов, включая мясные и растительные варианты. Все продукты имели достаточный уровень белка, жиров и аминокислот, но ни один не соответствовал полностью рекомендациям по питанию собак. Наиболее часто встречался дефицит йода и витамина В.

Мнения экспертов

Ветеринары сходятся во мнении: недостатки есть у всех типов кормов. При правильных добавках вегетарианская диета может быть безопасной, однако самостоятельно составлять меню из растительных продуктов владельцам не рекомендуется.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
