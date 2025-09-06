Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сарай на даче скрывает смертельный риск: именно здесь грызуны оставляют коварную инфекцию
Чем гуще брови, тем громче протест: идеальность больше не в моде, на сцене дерзкая естественность
За кулисами магии: вот какой фильм о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф считает своим позором
Трицепс взрывается: упражнение, после которого футболка станет мала
Лайфхаки для путешественников: как избежать головной боли с транспортом в столице Перу
Цепная реакция: почему конфискация российских активов опасна для всей Европы
Собака резко меняет место сна: сигнал, который нельзя игнорировать
Сапоги превращаются в часть интерьера — секрет хранения, который работает без шкафа
Главные мировые премьеры готовят удар по привычным авто: чего ждать от IAA Mobility 2025 в Мюнхене

Осколки Вселенной летят к нам: чем астероид отличается от метеорита и кометы

2:26
Наука

Космос кажется далёким и загадочным, но новости о "приближающихся астероидах" или "угрозе комет" появляются почти каждый год. При этом названия небесных тел часто путают. Разобраться в терминах проще, чем кажется.

Оумуамуа в Солнечной системе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Оумуамуа в Солнечной системе

Метеороид

Это сравнительно небольшой камень или металлический обломок в космосе. Его размеры — от песчинки до 30 метров. Летая по орбитам, метеороиды могут сталкиваться с другими телами и менять траекторию.

Простыми словами, метеороид — это "космический камень", который пока ещё находится в открытом космосе.

Астероид

Главное отличие от метеороида — размер. Если объект крупнее 30 метров, его уже называют астероидом. Некоторые настолько массивны, что приобретают шарообразную форму и даже зачатки атмосферы.

Самый известный пример — Церера диаметром около 1000 километров. Она считается карликовой планетой, но из-за соседства с множеством других тел в поясе астероидов так и не получила статус "настоящей планеты".

Простыми словами, астероид — это "большой космический камень", намного крупнее метеороида.

Комета

Комета отличается составом: в ней много льда и пыли. Когда такая ледяная глыба приближается к Солнцу, она начинает разрушаться, а испаряющийся лёд образует знаменитый хвост.

Большинство долгопериодических комет формируется в облаке Оорта на окраинах Солнечной системы. Самый известный пример — комета Чурюмова — Герасименко, к которой в 2004 году летела станция "Розетта".

Простыми словами, комета — это "ледяной метеороид с хвостом".

Метеор

Когда метеороид или астероид влетает в атмосферу Земли и сгорает, мы видим "падающую звезду". Это и есть метеор. Особенно яркие — болиды, иногда сопровождающиеся взрывами.

Простыми словами, метеор — это явление в атмосфере, а не само тело.

Метеорит

Если небесный гость не успел сгореть и упал на землю, он становится метеоритом. Известный пример — челябинский метеорит 2013 года или гигант Гоба весом 66 тонн в Намибии.

Простыми словами, метеорит — это "кусок космоса, который долетел до Земли".

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота и стиль
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Авто
Даже с пробегом их рвут из рук: топ-10 авто, которые не задерживаются в продаже
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Главные мировые премьеры готовят удар по привычным авто: чего ждать от IAA Mobility 2025 в Мюнхене
Три года любви и одно утро прозрения: почему солистка группы SEREBRO отменила помолвку
Сушка белья в квартире: 4 скрытых угрозы для здоровья, о которых вы не знали
Секрет мощных ног: 3 упражнения, которые вы обязаны делать каждую тренировку
Турция манит солнцем, но встречает обезвоживанием и жаром: курортный кошмар в разгар сезона
Виноградник может погибнуть не от мороза, а от заботливого хозяина: странная истина спасает урожай
Предупреждения животных: как понять, что вы вторглись на территорию дикого зверя
Осень становится овальной: очки, которые раньше носили ботаники, стали самым горячим аксессуаром осени
Более 90 болезней в одном крыле: символ мира, который приносит заразу в ваш дом
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.