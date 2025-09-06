Осколки Вселенной летят к нам: чем астероид отличается от метеорита и кометы

Космос кажется далёким и загадочным, но новости о "приближающихся астероидах" или "угрозе комет" появляются почти каждый год. При этом названия небесных тел часто путают. Разобраться в терминах проще, чем кажется.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Оумуамуа в Солнечной системе

Метеороид

Это сравнительно небольшой камень или металлический обломок в космосе. Его размеры — от песчинки до 30 метров. Летая по орбитам, метеороиды могут сталкиваться с другими телами и менять траекторию.

Простыми словами, метеороид — это "космический камень", который пока ещё находится в открытом космосе.

Астероид

Главное отличие от метеороида — размер. Если объект крупнее 30 метров, его уже называют астероидом. Некоторые настолько массивны, что приобретают шарообразную форму и даже зачатки атмосферы.

Самый известный пример — Церера диаметром около 1000 километров. Она считается карликовой планетой, но из-за соседства с множеством других тел в поясе астероидов так и не получила статус "настоящей планеты".

Простыми словами, астероид — это "большой космический камень", намного крупнее метеороида.

Комета

Комета отличается составом: в ней много льда и пыли. Когда такая ледяная глыба приближается к Солнцу, она начинает разрушаться, а испаряющийся лёд образует знаменитый хвост.

Большинство долгопериодических комет формируется в облаке Оорта на окраинах Солнечной системы. Самый известный пример — комета Чурюмова — Герасименко, к которой в 2004 году летела станция "Розетта".

Простыми словами, комета — это "ледяной метеороид с хвостом".

Метеор

Когда метеороид или астероид влетает в атмосферу Земли и сгорает, мы видим "падающую звезду". Это и есть метеор. Особенно яркие — болиды, иногда сопровождающиеся взрывами.

Простыми словами, метеор — это явление в атмосфере, а не само тело.

Метеорит

Если небесный гость не успел сгореть и упал на землю, он становится метеоритом. Известный пример — челябинский метеорит 2013 года или гигант Гоба весом 66 тонн в Намибии.

Простыми словами, метеорит — это "кусок космоса, который долетел до Земли".

Уточнения

Астеро́ид (распространённый до 2006 года синоним — малая планета) — относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца.

