Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

Наука

В пустынях Саудовской Аравии стоит загадочный памятник природы и истории — скала Аль-Наслаа. На первый взгляд это обычный шестиметровый песчаный камень, но в нём есть то, что заставляет учёных ломать головы уже более века: идеально ровный разлом, разделяющий монолит на две части.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Скала Аль-Наслаа

Камень с идеальным швом

Скала высотой около 6 метров и шириной 9 метров словно рассечена гигантским клинком. Линия разлома настолько ровная, что у неподготовленного зрителя возникает ощущение искусственного происхождения. Именно поэтому Аль-Наслаа называют "самой необычной скалой на планете".

Теории происхождения разлома

Объяснений существует несколько — от фантастических до вполне научных:

сторонники конспирологии уверяют, что камень мог быть разрезан "инопланетным лазером";

романтичные версии приписывают его раскол таинственной древней цивилизации;

более взвешенные гипотезы говорят о работе примитивных инструментов — каменных или металлических клиньев и шлифовки.

Научная версия, однако, допускает и природное происхождение: землетрясение или многовековое воздействие воды и ветра могли довести трещину до нынешнего состояния.

История открытия

Местные жители знали о камне давно, но впервые внимание Европы к нему привлёк французский исследователь Шарль Хубер, посетивший регион в 1883 году. Он сделал первые замеры и отметил необычный характер разлома.

С тех пор Аль-Наслаа стал настоящей достопримечательностью Саудовской Аравии, привлекающей тысячи туристов.

Петроглифы на поверхности

На камне сохранились рисунки возрастом более 4 тысяч лет: изображения людей, коз и лошадей. Это подтверждает, что объект интересовал людей ещё в доисторические времена. Более того, рядом с ним археологи нашли следы стоянок возрастом около 6 тысяч лет.

Название "Аль-Наслаа" переводится с арабского как "клинок" или "резать", что только подчёркивает загадочность объекта.

Зачем могли расколоть скалу

Если предположить, что раскол был рукотворным, возникает другой вопрос: зачем? Среди гипотез — попытка подготовить заготовки для колонн или статуй, либо начальный этап транспортировки камня в другое место. Однако доказательств этих версий пока нет.

Природная шутка или работа рук

Учёные склоняются к тому, что ровный разлом мог быть результатом естественных процессов. Многократное замерзание и оттаивание влаги в микротрещинах за тысячи лет действительно способно расколоть даже крупный камень, а песок и ветер "отполировали" грани до идеальной гладкости.

Загадка для поколений

Аль-Наслаа остаётся символом того, как природа и история переплетаются в одной точке. Он одновременно манит учёных, вдохновляет туристов и подогревает любителей тайн. Возможно, разгадка кроется в простых геологических процессах, но именно недосказанность делает скалу загадкой для поколений.

Уточнения

Аль-Наслаа Ан- или Эн-Насла (араб. صخرة النصلة‎, буквально "скала-лезвие") — песчаниковый камень в Саудовской Аравии, известная геологическая достопримечательность.

