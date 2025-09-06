Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Более 90 болезней в одном крыле: символ мира, который приносит заразу в ваш дом
Кириешки и Яшкино на грани: деньги от бизнеса уходили не туда
Запеканка, которая выглядит как торт: гости не поверят, что внутри
Бывший американец, ныне русский: Стивен Сигал высказался о своей преданности России
Строгие диеты ведут не к стройности, а к психиатрии: грань где заканчивается похудение и начинается болезнь
Все старания насмарку: одна деталь в подготовке капусты превращает идеальные голубцы в кашу
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Секрет раскрыт: почему водонепроницаемость вашего смартфона — это миф
Вместо бесконечных скручиваний: 3 упражнения для рельефного пресса, которые вы должны знать

Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

3:20
Наука

В пустынях Саудовской Аравии стоит загадочный памятник природы и истории — скала Аль-Наслаа. На первый взгляд это обычный шестиметровый песчаный камень, но в нём есть то, что заставляет учёных ломать головы уже более века: идеально ровный разлом, разделяющий монолит на две части.

Скала Аль-Наслаа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Скала Аль-Наслаа

Камень с идеальным швом

Скала высотой около 6 метров и шириной 9 метров словно рассечена гигантским клинком. Линия разлома настолько ровная, что у неподготовленного зрителя возникает ощущение искусственного происхождения. Именно поэтому Аль-Наслаа называют "самой необычной скалой на планете".

Теории происхождения разлома

Объяснений существует несколько — от фантастических до вполне научных:

  • сторонники конспирологии уверяют, что камень мог быть разрезан "инопланетным лазером";
  • романтичные версии приписывают его раскол таинственной древней цивилизации;
  • более взвешенные гипотезы говорят о работе примитивных инструментов — каменных или металлических клиньев и шлифовки.

Научная версия, однако, допускает и природное происхождение: землетрясение или многовековое воздействие воды и ветра могли довести трещину до нынешнего состояния.

История открытия

Местные жители знали о камне давно, но впервые внимание Европы к нему привлёк французский исследователь Шарль Хубер, посетивший регион в 1883 году. Он сделал первые замеры и отметил необычный характер разлома.

С тех пор Аль-Наслаа стал настоящей достопримечательностью Саудовской Аравии, привлекающей тысячи туристов.

Петроглифы на поверхности

На камне сохранились рисунки возрастом более 4 тысяч лет: изображения людей, коз и лошадей. Это подтверждает, что объект интересовал людей ещё в доисторические времена. Более того, рядом с ним археологи нашли следы стоянок возрастом около 6 тысяч лет.

Название "Аль-Наслаа" переводится с арабского как "клинок" или "резать", что только подчёркивает загадочность объекта.

Зачем могли расколоть скалу

Если предположить, что раскол был рукотворным, возникает другой вопрос: зачем? Среди гипотез — попытка подготовить заготовки для колонн или статуй, либо начальный этап транспортировки камня в другое место. Однако доказательств этих версий пока нет.

Природная шутка или работа рук

Учёные склоняются к тому, что ровный разлом мог быть результатом естественных процессов. Многократное замерзание и оттаивание влаги в микротрещинах за тысячи лет действительно способно расколоть даже крупный камень, а песок и ветер "отполировали" грани до идеальной гладкости.

Загадка для поколений

Аль-Наслаа остаётся символом того, как природа и история переплетаются в одной точке. Он одновременно манит учёных, вдохновляет туристов и подогревает любителей тайн. Возможно, разгадка кроется в простых геологических процессах, но именно недосказанность делает скалу загадкой для поколений.

Уточнения

Аль-Наслаа Ан- или Эн-Насла (араб. صخرة النصلة‎, буквально "скала-лезвие") — песчаниковый камень в Саудовской Аравии, известная геологическая достопримечательность.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который лучше любых инъекций делает губы сочнее
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Домашние животные
Тайный язык последних дней: как кошка даёт понять, что её время подошло к концу
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Строгие диеты ведут не к стройности, а к психиатрии: грань где заканчивается похудение и начинается болезнь
Все старания насмарку: одна деталь в подготовке капусты превращает идеальные голубцы в кашу
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Секрет раскрыт: почему водонепроницаемость вашего смартфона — это миф
Вместо бесконечных скручиваний: 3 упражнения для рельефного пресса, которые вы должны знать
Этого ещё не хватало: у дочери Леры Кудрявцевой появилось необычное увлечение
Гостиница для животных оказалась концлагерем: под видом элитного сервиса скрывали пыточную
Критическая точка: к 2050 году океаны изменятся быстрее, чем мы думаем
Кристально чистая вода и белый песок: заповедник Зингаро скрывает лучший пляж Сицилии
Француженки выбирают ретро: та самая куртка из гардеробов бабушек возвращается в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.