Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего

Разработка технологий для освоения Луны продолжает стремительно двигаться вперёд. В китайской Лаборатории исследования дальнего космоса (DSEL) представили аппарат, способный изготавливать кирпичи из местного грунта с использованием солнечной энергии.
Эта машина стала первым прототипом оборудования, которое в будущем позволит строить инфраструктуру и даже жильё на поверхности спутника Земли.
Создание аппарата заняло около двух лет. Разработчики прошли три ключевых этапа: формулировка концепции, изготовление опытного образца и многократная доработка технологии. Основой проекта стала идея использовать энергию Солнца для плавления и формования лунного реголита.
"Разработка аппарата — от первоначальной концепции до готового прототипа — заняла около двух лет и прошла три ключевых этапа: обоснование концепции, создание продукта и итерация технологического процесса", — сказал инженер Института перспективных технологий Ян Хунлунь.
Главным источником энергии для работы установки стало параболическое зеркало, которое фокусирует солнечный свет и передаёт его в камеру плавления по специально созданному волоконному пучку. Температура в установке достигает 1300 °C и выше.
Использование концентрированных солнечных лучей оказалось непростой задачей: волокна перегревались и выходили из строя. Чтобы справиться с этим, команда провела около сотни экспериментов и разработала новый тип оптоволоконного пучка, устойчивого к высоким нагрузкам.
Для испытаний использовали разные имитации реголита: базальтовый, анортозитовый и чистый анортозитовый. Во всех случаях удалось получить кирпичи без добавления сторонних материалов.
Инженеры отмечают, что получившиеся образцы обладают высокой прочностью и плотностью. Это открывает широкие перспективы их применения:
Несмотря на впечатляющий результат, исследователи признают, что одних кирпичей для возведения домов недостаточно. Лунные условия — вакуум, низкая гравитация и резкие перепады температур — требуют комбинированных подходов.
"Кирпичи в основном выполняют защитную функцию для поверхности модулей, но для строительства лунных домов их необходимо комбинировать с жесткими модулями, гибкими надувными модулями и другими методами строительства", — пояснил инженер Ян Хунлунь.
Таким образом, кирпичи станут частью комплексной архитектуры, где они будут защищать жилые и рабочие помещения от радиации, микрометеоритов и экстремальных температур.
Разработчики подчёркивают, что их проект — лишь первый шаг на пути к созданию лунных поселений. Чтобы мечта о строительстве "из местных материалов" стала реальностью, предстоит преодолеть множество технических барьеров: автоматизация процесса, адаптация к низкой гравитации и работа в условиях вечного вакуума.
Тем не менее, уже сегодня можно говорить о том, что первые "кирпичики" для будущих лунных баз заложены. Если технологии будут совершенствоваться такими же темпами, человечество приблизится к эпохе, когда постройка домов на Луне перестанет быть фантастикой.
Уточнения
Реголи́т (от др.-греч. ῥῆγος - "одеяло" и др.-греч. λίθος - "камень") — остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте.
