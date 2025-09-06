Лунная пустыня плавится под солнечным прицелом — рождаются кирпичи будущего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:47
Наука

Разработка технологий для освоения Луны продолжает стремительно двигаться вперёд. В китайской Лаборатории исследования дальнего космоса (DSEL) представили аппарат, способный изготавливать кирпичи из местного грунта с использованием солнечной энергии.

Лунные кирпичи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лунные кирпичи

Эта машина стала первым прототипом оборудования, которое в будущем позволит строить инфраструктуру и даже жильё на поверхности спутника Земли.

От идеи до готового прототипа

Создание аппарата заняло около двух лет. Разработчики прошли три ключевых этапа: формулировка концепции, изготовление опытного образца и многократная доработка технологии. Основой проекта стала идея использовать энергию Солнца для плавления и формования лунного реголита.

"Разработка аппарата — от первоначальной концепции до готового прототипа — заняла около двух лет и прошла три ключевых этапа: обоснование концепции, создание продукта и итерация технологического процесса", — сказал инженер Института перспективных технологий Ян Хунлунь.

Секрет технологии — концентрированное солнце

Главным источником энергии для работы установки стало параболическое зеркало, которое фокусирует солнечный свет и передаёт его в камеру плавления по специально созданному волоконному пучку. Температура в установке достигает 1300 °C и выше.

Использование концентрированных солнечных лучей оказалось непростой задачей: волокна перегревались и выходили из строя. Чтобы справиться с этим, команда провела около сотни экспериментов и разработала новый тип оптоволоконного пучка, устойчивого к высоким нагрузкам.

Эксперименты с лунным грунтом

Для испытаний использовали разные имитации реголита: базальтовый, анортозитовый и чистый анортозитовый. Во всех случаях удалось получить кирпичи без добавления сторонних материалов.

Инженеры отмечают, что получившиеся образцы обладают высокой прочностью и плотностью. Это открывает широкие перспективы их применения:

  • строительство защитных стен и жилых модулей;
  • создание площадок для установки оборудования;
  • формирование дорожных покрытий и другой инфраструктуры.

Роль кирпичей в лунном строительстве

Несмотря на впечатляющий результат, исследователи признают, что одних кирпичей для возведения домов недостаточно. Лунные условия — вакуум, низкая гравитация и резкие перепады температур — требуют комбинированных подходов.

"Кирпичи в основном выполняют защитную функцию для поверхности модулей, но для строительства лунных домов их необходимо комбинировать с жесткими модулями, гибкими надувными модулями и другими методами строительства", — пояснил инженер Ян Хунлунь.

Таким образом, кирпичи станут частью комплексной архитектуры, где они будут защищать жилые и рабочие помещения от радиации, микрометеоритов и экстремальных температур.

Перспективы освоения Луны

Разработчики подчёркивают, что их проект — лишь первый шаг на пути к созданию лунных поселений. Чтобы мечта о строительстве "из местных материалов" стала реальностью, предстоит преодолеть множество технических барьеров: автоматизация процесса, адаптация к низкой гравитации и работа в условиях вечного вакуума.

Тем не менее, уже сегодня можно говорить о том, что первые "кирпичики" для будущих лунных баз заложены. Если технологии будут совершенствоваться такими же темпами, человечество приблизится к эпохе, когда постройка домов на Луне перестанет быть фантастикой.

Уточнения

Реголи́т (от др.-греч. ῥῆγος - "одеяло" и др.-греч. λίθος - "камень") — остаточный грунт, являющийся продуктом космического выветривания породы на месте.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
