Магматические океаны показывают возраст планет: космос открывает часы без стрелок

Пылающие миры, покрытые океанами раскалённой лавы, давно будоражат воображение учёных. Эти необычные экзопланеты находятся так близко к своим звёздам, что их поверхность напоминает расплавленный котёл. Хотя по плотности они близки к Земле, их строение и поведение совершенно иное.
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, помогает приблизиться к разгадке их природы.
Астрономы называют такие объекты "лавовыми планетами". Они формируются на экстремально тесных орбитах, где обычные представления о каменистых телах Солнечной системы уже не работают. Поверхность этих миров должна быть покрыта магматическим океаном, а температура на дневной стороне достигает от 1700 до 2700 градусов Цельсия.
"Лавовые планеты находятся на таких экстремальных орбитах, что к ним напрямую не применимы наши знания о каменистых планетах Солнечной системы, оставляя ученых в неведении", — сказал исследователь Университета Йорка Шарль-Эдуар Букаре.
Подобно молодой Земле, такие планеты начинают своё существование в расплавленном состоянии. Несмотря на яростное излучение звезды, они быстро затвердевают, хотя одна сторона остаётся постоянно обращённой к светилу. Эта "лицевая" половина остаётся раскалённой, формируя устойчивый океан магмы.
Интересно, что даже спустя миллиарды лет лавовые моря не исчезают. Вблизи границы этих океанов происходят сложные процессы кристаллизации: минералы оседают, меняя химический состав планеты. Постепенное разделение веществ работает как естественный "хронометр" — по нему можно определять возраст планеты, наблюдая её атмосферу.
Сильный нагрев разрушает летучие вещества, но оставляет удивительную атмосферу из паров силикатных пород. Она формируется над раскалённой поверхностью и заметна для мощных телескопов. Именно такие сигналы сможет уловить космический телескоп им. Джеймса Уэбба, открывая новые данные о составе далеких миров.
Несмотря на "вечный день" с одной стороны, у молодых планет ночная половина остаётся относительно тёплой — около 1200 градусов Цельсия. Однако с течением времени, если нет внутренних источников тепла, теневая сторона постепенно остывает. Так распределение температуры отражает не только текущие условия, но и всю термохимическую историю планеты.
Лавовые планеты — своеобразные "лаборатории природы", которые помогают учёным понять ранние этапы эволюции планетарных систем. Их изучение объединяет геофизику, минералогию и астрофизику, а также позволяет заглянуть в далёкое прошлое Земли, когда и она напоминала огненный шар.
В ближайшие годы телескоп Уэбба даст новые данные, которые смогут подтвердить или опровергнуть построенные модели.
Уточнения
Ма́гма (др.-греч. μάγμα - "месиво, густая мазь") — расплавленная масса под твёрдой земной корой.
