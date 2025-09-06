Магматические океаны показывают возраст планет: космос открывает часы без стрелок

Пылающие миры, покрытые океанами раскалённой лавы, давно будоражат воображение учёных. Эти необычные экзопланеты находятся так близко к своим звёздам, что их поверхность напоминает расплавленный котёл. Хотя по плотности они близки к Земле, их строение и поведение совершенно иное.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, помогает приблизиться к разгадке их природы.

Миры на пределе возможного

Астрономы называют такие объекты "лавовыми планетами". Они формируются на экстремально тесных орбитах, где обычные представления о каменистых телах Солнечной системы уже не работают. Поверхность этих миров должна быть покрыта магматическим океаном, а температура на дневной стороне достигает от 1700 до 2700 градусов Цельсия.

"Лавовые планеты находятся на таких экстремальных орбитах, что к ним напрямую не применимы наши знания о каменистых планетах Солнечной системы, оставляя ученых в неведении", — сказал исследователь Университета Йорка Шарль-Эдуар Букаре.

Рождение из огня

Подобно молодой Земле, такие планеты начинают своё существование в расплавленном состоянии. Несмотря на яростное излучение звезды, они быстро затвердевают, хотя одна сторона остаётся постоянно обращённой к светилу. Эта "лицевая" половина остаётся раскалённой, формируя устойчивый океан магмы.

Долгая жизнь магматических океанов

Интересно, что даже спустя миллиарды лет лавовые моря не исчезают. Вблизи границы этих океанов происходят сложные процессы кристаллизации: минералы оседают, меняя химический состав планеты. Постепенное разделение веществ работает как естественный "хронометр" — по нему можно определять возраст планеты, наблюдая её атмосферу.

Атмосфера из испарившихся пород

Сильный нагрев разрушает летучие вещества, но оставляет удивительную атмосферу из паров силикатных пород. Она формируется над раскалённой поверхностью и заметна для мощных телескопов. Именно такие сигналы сможет уловить космический телескоп им. Джеймса Уэбба, открывая новые данные о составе далеких миров.

Горячая ночь и холодная старость

Несмотря на "вечный день" с одной стороны, у молодых планет ночная половина остаётся относительно тёплой — около 1200 градусов Цельсия. Однако с течением времени, если нет внутренних источников тепла, теневая сторона постепенно остывает. Так распределение температуры отражает не только текущие условия, но и всю термохимическую историю планеты.

Новые горизонты исследований

Лавовые планеты — своеобразные "лаборатории природы", которые помогают учёным понять ранние этапы эволюции планетарных систем. Их изучение объединяет геофизику, минералогию и астрофизику, а также позволяет заглянуть в далёкое прошлое Земли, когда и она напоминала огненный шар.

В ближайшие годы телескоп Уэбба даст новые данные, которые смогут подтвердить или опровергнуть построенные модели.

Уточнения

Ма́гма (др.-греч. μάγμα - "месиво, густая мазь") — расплавленная масса под твёрдой земной корой.

