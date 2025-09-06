Магнитное сердце Солнца бьётся тише нормы: за этим стоит удивительная комбинация

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Наше Солнце удивляет астрономов: оно демонстрирует необычайно низкую активность по сравнению с другими звёздами, схожими по массе и возрасту. Новое исследование немецких физиков предполагает, что в этом большую роль играют планеты Солнечной системы.

Солнце и планеты
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Солнце и планеты

Именно они через свои приливные силы и орбитальные взаимодействия могут быть "невидимыми дирижёрами" солнечных циклов, удерживая наше светило от чрезмерной активности.

Планеты как регуляторы Солнца

Учёные из Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф разработали модель, которая показывает, что регулярное влияние планет — особенно Венеры, Земли и Юпитера — способно объяснить практически все известные циклы солнечной активности. Их приливные силы действуют как лёгкие толчки, подталкивая магнитное динамо звезды.

Такое взаимодействие напоминает синхронизацию маятников: каждое планетарное воздействие незначительно, но в совокупности они задают ритм всей системе. Именно это, по мнению физиков, делает наше Солнце куда более "спокойным", чем подавляющее большинство его звёзд-близнецов.

Низкая активность как условие жизни

Сейчас человечество наблюдает максимум 25-го 11-летнего цикла солнечной активности. Полярные сияния, всплески космической погоды и магнитные бури становятся заметнее. Однако даже в этот период мощность солнечных вспышек в десятки раз уступает тому, что фиксируется у аналогичных звёзд.

Этот феномен крайне важен для Земли. Слишком сильные всплески излучения могли бы губительно влиять на атмосферу, электронику и даже биосферу. Нынешний "спокойный режим" Солнца создаёт благоприятные условия для существования жизни на нашей планете.

Разнообразие циклов

Солнечная активность изменяется не только 11-летними циклами, но и другими периодическими ритмами — от сотен дней до тысячелетий. Именно наличие множества таких закономерностей долгое время оставалось загадкой для науки.

Модель немецких исследователей объясняет эти колебания наложением разных ритмов: орбитальные особенности планет складываются с внутренними процессами звезды, формируя сложный узор повторяющихся максимумов и минимумов.

"Все выявленные солнечные циклы логически следуют из нашей модели; её объяснительная сила и внутренняя согласованность действительно поразительны", — сказал физик Франк Стефани.

Квазидвухлетние колебания

Особое внимание команда уделила квазидвухлетним колебаниям (КДК). Эти изменения магнитного поля происходят примерно каждые 1,5-1,8 года и накладываются на основной 11-летний цикл.

Исследователи заметили, что их модель естественным образом воспроизводит периодичность около 1,723 года — удивительно близкую к наблюдаемым данным. КДК вносят дополнительный ритм в активность звезды, из-за чего магнитное поле не может долго удерживаться на максимальных значениях.

Эффект бимодальности

Когда на солнечное поле накладываются два ритма — 11-летний и квазидвухлетний, возникает эффект бимодальности. Это значит, что вместо одного устойчивого максимума наблюдаются два "пика", разделённых промежутком снижения напряжённости.

Таким образом, средняя сила магнитного поля оказывается ниже, чем могла бы быть без влияния КДК. Для Земли это означает меньше шансов столкнуться с экстремальными событиями, подобными знаменитой вспышке 1859 года, которая вывела из строя телеграфы и вызвала сияния даже в тропиках.

"Если магнитное поле Солнца остаётся на более низких значениях значительно дольше, это снижает вероятность очень сильных событий", — отметил физик Франк Стефани.

Что это значит для будущего

Исследование подчёркивает важную роль планет в формировании условий существования жизни. Их синхронизирующее влияние делает наше светило уникальным среди звёзд аналогичного типа.

Понимание этих процессов помогает учёным не только предсказывать солнечные циклы и оценивать риски для спутников и электроники, но и глубже осознать редкость комбинации факторов, сделавших Землю обитаемой.

Уточнения

Орби́та (от лат. orbita "колея, дорога, путь"; арх. "кругови́на") — траектория движения материальной точки в заданной системе пространственных координат для заданной конфигурации поля сил, которые на точку действуют.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
