Новая находка меняет карты Галактики — сверхновые способны вспыхивать в самых тихих местах

3:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрономы обнаружили в нашей Галактике редкий объект — систему с убегающим пульсаром и следами взрыва сверхновой. Самое удивительное, что подобные образования обычно формируются в местах с высокой концентрацией газа и звезд, а здесь процесс произошёл в почти "пустом" пространстве.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пульсар Calvera

Необычная находка на окраине Млечного Пути

Система получила имя Calvera — в честь антагониста из вестерна "Великолепная семёрка". Выбор названия не случаен: как и герой фильма, она существует "вне правил", то есть далеко от привычных областей рождения массивных звёзд.

Calvera расположена примерно в 6500 световых годах выше галактической плоскости, где концентрация вещества крайне мала. Обычно массивные звёзды завершают свой жизненный цикл именно в центральных и более плотных регионах Млечного Пути. Поэтому обнаружение столь яркого объекта на периферии стало настоящей сенсацией.

Первые наблюдения и радиоснимки

Астрономы впервые заметили Calvera в 2022 году. Радиотелескопы LOFAR зафиксировали почти идеально круглую структуру, которую позже идентифицировали как остатки сверхновой. В центре находилась нейтронная звезда — пульсар, образовавшийся после коллапса массивного светила.

Анализ показал, что взрыв произошёл около 10-20 тысяч лет назад, а сама система расположена на расстоянии примерно 13-16,5 тысяч световых лет от Земли.

Как ведёт себя пульсар

Наблюдения рентгеновской обсерватории XMM-Newton и других инструментов подтвердили: пульсар активно движется от центра взрыва. Его окружает расширяющаяся оболочка газа и пыли.

Известно, что пульсары способны вращаться со скоростью до 700 оборотов в секунду и испускать мощное рентгеновское и гамма-излучение.

В случае Calvera выяснилось, что даже в условиях низкой плотности вещества могут возникать экстремальные выбросы плазмы с температурой в миллионы градусов. Это происходит, когда ударная волна сталкивается с локальными сгущениями материи.

Почему это открытие важно

Факт существования Calvera меняет представления учёных о том, где способны формироваться массивные звёзды и происходить взрывы сверхновых. Теперь ясно, что подобные процессы возможны даже в самых "тихих" зонах Млечного Пути.

Исследование помогает точнее описать:

как эволюционируют нейтронные звёзды;

каким образом расширяются оболочки сверхновых;

как пульсары перемещаются в пространстве после взрыва.

Мнение исследователей

"Наше исследование показывает, что даже самые тихие и, казалось бы, пустые области галактики могут содержать экстремальные процессы", — отметил астрофизик Эмануэле Греко.

По словам учёных, Calvera — это наглядный пример того, что на периферии Галактики могут происходить столь же яркие и динамичные события, как и в её центре.

Уточнения

Гала́ктика (др.-греч. γᾰλαξίας "Млечный Путь" от др.-греч. γάλα, γάλακτος "молоко") — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет.

