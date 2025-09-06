Космос крадёт молодость клеток: орбита превращается в ускоритель старения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:08
Наука

В космосе человеческий организм подвергается испытаниям, которые сложно смоделировать на Земле. Недавний эксперимент на борту Международной космической станции показал, что стволовые клетки крови начинают стареть гораздо быстрее в условиях микрогравитации и повышенного уровня радиации.

Эксперимент со стволовыми клетками на МКС
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эксперимент со стволовыми клетками на МКС

Эти данные важны не только для защиты астронавтов, но и для понимания механизмов старения и развития болезней, включая рак.

Как проводился эксперимент

Исследование выполнила команда Калифорнийского университета в Сан-Диего при участии Sanford Stem Cell Institute и компании Space Tango. В космос отправили специальные нанобиореакторы — мини-"лаборатории" с искусственным интеллектом, которые позволяли ученым следить за процессами в клетках в реальном времени.

Четыре грузовые миссии SpaceX доставили оборудование и образцы на МКС.

Клетки пробыли на орбите от месяца до полутора и вернулись на Землю для дальнейшего анализа. Такой формат позволил наблюдать за их поведением в условиях, недостижимых на нашей планете.

Что произошло со стволовыми клетками

Главное открытие — клетки теряли способность создавать новые здоровые элементы крови. Ученые зафиксировали повреждения ДНК, нарушения работы митохондрий и признаки ускоренного старения теломер — концов хромосом, отвечающих за сохранность генетической информации.

Помимо этого, стволовые клетки начали активировать участки генома, которые обычно остаются "молчащими". Такой процесс может приводить к нестабильности и увеличивать вероятность заболеваний.

Мнение исследователей

"Космос является окончательным стресс-тестом для человеческого тела", — сказала директор Института стволовых клеток Сэнфорда Катриона Джеймисон.

По её словам, микрогравитация и радиация ускоряют молекулярное старение, что делает организм уязвимым.

Почему это важно для медицины

Подобные изменения напоминают естественное старение, происходящее с возрастом у любого человека. Изучая ускоренный процесс в космосе, ученые получают возможность быстрее выявлять ключевые механизмы старения и искать способы их замедления. Это напрямую связано с исследованиями в области онкологии, болезней крови и иммунной системы.

Интересно, что часть последствий оказалась обратимой. Вернувшись в благоприятные условия, некоторые повреждения начали исправляться. Этот факт дает надежду на разработку методов целевого "омоложения" клеток.

Исторический контекст

Работа стала логическим продолжением знаменитого NASA Twin Study 2015-2016 годов. Тогда астронавт Скотт Келли почти год провёл на орбите, а его брат-близнец Марк оставался на Земле. Учёные фиксировали у Скотта изменения в генах, теломерах и микробиоме.

Многие из них позже нормализовались. Новый эксперимент позволил глубже взглянуть на процессы именно на клеточном уровне.

Следующие шаги

Исследователи планируют продолжать наблюдения, продлевая сроки экспериментов и совершенствуя методы фиксации изменений. В планах — поиск фармакологических и генетических способов защиты от ускоренного старения, чтобы подготовить астронавтов к длительным полётам.

"Эти результаты критически важны, поскольку мы вступаем в новую эру коммерческих космических путешествий", — подчеркнула Катриона Джеймисон.

Земные выгоды

Космические исследования становятся важным инструментом для медицины. По словам учёных, данные о том, как ведут себя стволовые клетки в условиях микрогравитации, помогут создавать новые подходы к терапии рака и возрастных заболеваний.

"То, что мы узнали о раке из исследований в космосе, абсолютно замечательно", — добавила Катриона Джеймисон.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
