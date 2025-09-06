Прорыв в медицине: биогибридные имплантаты возвращают способность двигаться

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мозговые имплантаты давно перестали быть фантастикой, но сегодня на горизонте появляется новая волна технологий, способных изменить подход к лечению нервных расстройств. Современные разработки объединяют электронику и живые клетки, создавая биогибридные имплантаты, которые обещают не только восстановить утраченные функции, но и укрепить психическое здоровье.

История молодого человека, парализованного в 19 лет после несчастного случая, стала символом возможностей этой области. Экспериментальный имплантат позволил ему вновь двигать руками. Однако классические устройства не лишены проблем: жёсткие материалы травмируют ткани, вызывают рубцевание, а со временем иммунная система отторгает такие чипы.

Учёные ищут новые решения. Так, команда Цзя Лю из Гарвардского университета разработала мягкую электродную нить, сводящую к минимуму иммунный ответ. Райли Грин из Имперского колледжа Лондона создала зонд с гидрогелем и живыми нейронами, а лаборатория Джорджа Маллиараса в Кембриджском университете экспериментирует с сочетанием биоэлектроники и стволовых клеток. Подобные биогибридные технологии открывают перспективу восстановления повреждённых нервов и тканей.

Особое внимание уделяется созданию "живых электродов" — каркасов из клеток и тканей, которые не отторгаются организмом и способны образовывать тысячи соединений. Коллектив под руководством Кейси Каллена из Пенсильванского университета уже получил грант на проект, направленный на лечение болезни Паркинсона: сенсорный модуль способен измерять уровень дофамина и корректировать его выработку.

Более того, новые подходы используют свет и электрические импульсы для управления ростом нейронов, что особенно перспективно при восстановлении после черепно-мозговых травм или повреждений спинного мозга. В отличие от традиционных имплантатов, ограниченных десятками тысяч соединений, биогибридные устройства могут достигать миллионов связей, что значительно расширяет их потенциал.

Стартапы уже разрабатывают коммерческие версии таких имплантатов. Их цель — создать универсальные системы мозг-компьютер, способные помочь пациентам после инсультов или тяжёлых заболеваний снова обрести независимость. Один из первых участников исследований интерфейс "мозг-компьютер", отмечает, что прогресс идёт медленнее, чем ожидалось, но именно сейчас технология стоит на переломном этапе.

Будущее нейроимплантатов связано с их мягкостью, гибкостью и живыми клеточными компонентами. Такие устройства способны не только возвращать движения и чувства, но и помогать при психических расстройствах, открывая новую эру взаимодействия человека и машины.

Уточнения

Нейрокомпьютерный интерфейс (НКИ) (называемый также прямой нейронный интерфейс, мозговой интерфейс, интерфейс «мозг — компьютер») — система, созданная для обмена информацией между мозгом и электронным устройством (например, компьютером).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
