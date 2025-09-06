Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры

Учёные объявили о значительном прорыве в борьбе с гипертонией: новая таблетка под названием бакстростат показала впечатляющие результаты в клинических испытаниях. Это средство способно снижать артериальное давление на 9-10 мм рт. ст., что напрямую уменьшает риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности.
Чем отличается от обычных таблеток?
Снижение давления на 9-10 мм рт. ст.
У 40% пациентов показатели вернулись к норме
Эффект сохраняется до 32 недель
Гипертония — у 1,3 млрд человек в мире
Каждый второй случай плохо контролируется
Новое лечение может помочь десяткам миллионов людей
Бакстростат — это новый подход к терапии гипертонии, нацеленный на ключевой гормон. Он особенно полезен для тех, у кого обычные лекарства не справляются.
Уточнения
Альдостеро́н — основной минералокортикостероидный гормон коры надпочечников у человека.
