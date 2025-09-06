Борьба с гипертонией превращалась в изнуряющее марафон — новый препарат меняет правила игры

1:53 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные объявили о значительном прорыве в борьбе с гипертонией: новая таблетка под названием бакстростат показала впечатляющие результаты в клинических испытаниях. Это средство способно снижать артериальное давление на 9-10 мм рт. ст., что напрямую уменьшает риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности.

Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported Тонометр

Новое средство для борьбы с давлением

Бакстростат — новое средство для лечения повышенного давления, прошедшее международные клинические испытания.

Как он работает?

В организме есть гормон альдостерон.

Он задерживает соль и воду, что повышает давление.

Бакстростат блокирует выработку альдостерона и давление снижается.

Чем отличается от обычных таблеток?

Стандартные препараты

Снижают давление через почки, сосуды или сердце

Эффективность ниже у резистентных пациентов

Часто требуется комбинация нескольких лекарств

Есть риск побочных эффектов (например, кашель, отёки)

Бакстростат

Воздействует напрямую на гормон, который "подпитывает" гипертонию

Помогает даже при трудноуправляемом давлении

Приём 1 таблетки в день

В испытаниях серьёзных новых эффектов не выявлено, но требуются долгосрочные наблюдения.

Результаты клинических испытаний и значение открытия

Снижение давления на 9-10 мм рт. ст.

У 40% пациентов показатели вернулись к норме

Эффект сохраняется до 32 недель

Гипертония — у 1,3 млрд человек в мире

Каждый второй случай плохо контролируется

Новое лечение может помочь десяткам миллионов людей

Бакстростат — это новый подход к терапии гипертонии, нацеленный на ключевой гормон. Он особенно полезен для тех, у кого обычные лекарства не справляются.

Уточнения

Альдостеро́н — основной минералокортикостероидный гормон коры надпочечников у человека.

