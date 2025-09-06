Фастфуд выигрывает время и аппетит — но забирает тестостерон и мужское здоровье

3:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные всё чаще обращают внимание на то, что ультрапереработанные продукты оказывают на организм гораздо более серьёзное влияние, чем просто избыточные калории. Даже если рацион с ними содержит то же количество белков, жиров и углеводов, что и меню с необработанной пищей, результаты для здоровья оказываются разными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ребёнок с ожирением ест

Химия из упаковки и удар по гормонам

Исследования, впервые представленные в журнале Cell Metabolism, показывают, что такие продукты способствуют увеличению жировой массы, а также влияют на гормональный фон. В них обнаруживаются химические соединения, попадающие из пластиковой упаковки, — например, фталаты. Эти вещества ассоциируются со снижением уровня тестостерона и других гормонов, отвечающих за репродуктивное здоровье. В результате страдает не только метаболизм, но и качество спермы, которое в последние десятилетия неуклонно ухудшается.

Эксперимент, который расставил точки над i

Ситуация тревожна и в глобальном масштабе. За последние 50 лет во всём мире резко возросло число случаев ожирения и диабета второго типа. Учёные считают, что именно широкое распространение ультрапереработанных продуктов — от готовых ужинов до сладких напитков и закусок — может быть одним из факторов этого роста.

В рамках эксперимента 43 мужчины провели три недели на рационе с высоким содержанием переработанных блюд, а затем столько же времени питались необработанными продуктами, делая перерыв между фазами. Рационы были сбалансированы по калорийности и составу макроэлементов, но результаты сильно отличались. На ультрапереработанной диете участники набирали вес и демонстрировали повышенный уровень фталата cxMINP в организме, сопровождавшийся снижением тестостерона и фолликулостимулирующего гормона. Также фиксировались нарушения отдельных показателей сердечно-сосудистого здоровья.

Учёные пришли к выводу, что даже умеренное потребление ультрапереработанных продуктов может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья. Это требует пересмотра современных диетологических рекомендаций и более внимательного отношения к качеству рациона.

Как снизить долю ультрапереработанных продуктов в рационе

Выбирайте цельные продукты: свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца.

Отдавайте предпочтение простым вариантам: цельнозерновой хлеб вместо сладкой выпечки.

Откажитесь от газировки и пакетированных соков — замените их водой, травяным чаем или компотом без сахара.

Готовьте сами: домашние блюда позволяют контролировать состав и избегать добавок.

Читайте этикетки: чем короче список ингредиентов, тем лучше.

Планируйте покупки: составьте список, чтобы не брать готовые перекусы и фастфуд.

Соблюдайте баланс: если ужин готовый, пусть завтрак и обед будут натуральными.

Уточнения