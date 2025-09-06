Фастфуд выигрывает время и аппетит — но забирает тестостерон и мужское здоровье

Учёные всё чаще обращают внимание на то, что ультрапереработанные продукты оказывают на организм гораздо более серьёзное влияние, чем просто избыточные калории. Даже если рацион с ними содержит то же количество белков, жиров и углеводов, что и меню с необработанной пищей, результаты для здоровья оказываются разными.
Исследования, впервые представленные в журнале Cell Metabolism, показывают, что такие продукты способствуют увеличению жировой массы, а также влияют на гормональный фон. В них обнаруживаются химические соединения, попадающие из пластиковой упаковки, — например, фталаты. Эти вещества ассоциируются со снижением уровня тестостерона и других гормонов, отвечающих за репродуктивное здоровье. В результате страдает не только метаболизм, но и качество спермы, которое в последние десятилетия неуклонно ухудшается.
Ситуация тревожна и в глобальном масштабе. За последние 50 лет во всём мире резко возросло число случаев ожирения и диабета второго типа. Учёные считают, что именно широкое распространение ультрапереработанных продуктов — от готовых ужинов до сладких напитков и закусок — может быть одним из факторов этого роста.
В рамках эксперимента 43 мужчины провели три недели на рационе с высоким содержанием переработанных блюд, а затем столько же времени питались необработанными продуктами, делая перерыв между фазами. Рационы были сбалансированы по калорийности и составу макроэлементов, но результаты сильно отличались. На ультрапереработанной диете участники набирали вес и демонстрировали повышенный уровень фталата cxMINP в организме, сопровождавшийся снижением тестостерона и фолликулостимулирующего гормона. Также фиксировались нарушения отдельных показателей сердечно-сосудистого здоровья.
Учёные пришли к выводу, что даже умеренное потребление ультрапереработанных продуктов может иметь долгосрочные негативные последствия для здоровья. Это требует пересмотра современных диетологических рекомендаций и более внимательного отношения к качеству рациона.
Выбирайте цельные продукты: свежие овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца.
Отдавайте предпочтение простым вариантам: цельнозерновой хлеб вместо сладкой выпечки.
Откажитесь от газировки и пакетированных соков — замените их водой, травяным чаем или компотом без сахара.
Готовьте сами: домашние блюда позволяют контролировать состав и избегать добавок.
Читайте этикетки: чем короче список ингредиентов, тем лучше.
Планируйте покупки: составьте список, чтобы не брать готовые перекусы и фастфуд.
Соблюдайте баланс: если ужин готовый, пусть завтрак и обед будут натуральными.
Уточнения
Фта́левая кислота́ (ортофта́левая кислота́, химическая формула — С8H6O4 или C6H4(COOH)2) — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу дикарбоновых кислот ароматического ряда. Соли и эфиры фталевой кислоты называются фтала́тами.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.