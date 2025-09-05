Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница

Туринская плащаница — длинное льняное полотно (4,3 м), на котором изображен распятый человек.
Она привлекает внимание людей на протяжении веков и вызывает споры: действительно ли она когда-то покрывала тело Иисуса Христа или это просто средневековая поделка?
Недавно исследователи нашли старые записи французского философа Николя Оремса. Он утверждал, что плащаница была подделкой, созданной на благо церкви. Ранее, в XIV веке, епископ Пьер д'Арси также считал ее творением художника. Согласно документам, эта ткань появилась во французском регионе Шампань в 1355 году, а вскоре после этого слухи о её чудесах разлетелись повсюду.
Радиоуглеродный анализ в 80-е годы прошлого века показал, что ткань была изготовлена между 1260 и 1390 годами на ткацком станке.
Полотно на протяжении веков передавали из рук в руки, пока в 1578 году его не перевезли в Турин (Италия), где оно и находится по сей день в соборе Святого Иоанна Крестителя.
Уточнения
Тури́н (итал. Torino [toˈriːno], пьем. Turin [tyˈɾiŋ]) — город в Италии, важный деловой и культурный центр северной Италии.
