Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница

Туринская плащаница — длинное льняное полотно (4,3 м), на котором изображен распятый человек.

Она привлекает внимание людей на протяжении веков и вызывает споры: действительно ли она когда-то покрывала тело Иисуса Христа или это просто средневековая поделка?

Старые записи

Недавно исследователи нашли старые записи французского философа Николя Оремса. Он утверждал, что плащаница была подделкой, созданной на благо церкви. Ранее, в XIV веке, епископ Пьер д'Арси также считал ее творением художника. Согласно документам, эта ткань появилась во французском регионе Шампань в 1355 году, а вскоре после этого слухи о её чудесах разлетелись повсюду.

Лабораторный анализ

Радиоуглеродный анализ в 80-е годы прошлого века показал, что ткань была изготовлена между 1260 и 1390 годами на ткацком станке.

Полотно на протяжении веков передавали из рук в руки, пока в 1578 году его не перевезли в Турин (Италия), где оно и находится по сей день в соборе Святого Иоанна Крестителя.

Уточнения

