Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект уже у двери: какие профессии рискуют исчезнуть первыми
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница
Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве

Тайна бессмертия? Муравей-жнец спаривается с чужим видом и клонирует самцов

1:05
Наука

Размножение у общественных насекомых часто представляет собой необычный процесс, однако иберийский муравей-жнец (Messor ibericus) демонстрирует экстраординарный пример.

Муравей
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Муравей

Как сообщается в журнале Nature, королевы этого вида спариваются с самцами другого вида, а затем прибегают к клонированию последних. Это делает данного муравья уникальным организмом, способным к самостоятельному размножению сразу двух видов. Джонатан Ромигье, биолог-эволюционист из Университета Монпелье, возглавлявший исследовательскую группу, характеризует M. ibericus как "в определённой степени наиболее сложную колониальную форму жизни из известных на сегодняшний день".

Общественные насекомые, к которым относятся муравьи и медоносные пчелы, образующие колонии со сложной системой разделения обязанностей, обладают одними из самых генетически запутанных стратегий размножения в животном мире. В этой системе ключевая роль отводится королевам, пишет planet-today.

Уточнения

Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Наука и техника
Четыре вершины, где богам угоднее смерть альпиниста, чем его победа
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Популярное
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США

Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?

Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Сорт помидоров не важен: главное, обжарьте их вот так — для безупречного томатного супа, как у бабушки
Природа сломалась — и подарила людям союзника: тайна приручения лошади раскрыта
Вечный кузов существует, но автозаводы его боятся: почему нержавейка не для машин
Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту
Ла-Боль: французский пляж обогнал Корсику и Бретань, но не сердца туристов
Опасная экономия: эти приборы никогда нельзя отключать от розетки
Это льняное полотно веками будоражит умы: что скрывает Туринская плащаница
Свадьба под угрозой: появился компромат на вдову Гришечкина — жених в замешательстве
Качаете железо каждый день — зря: мышцы растут быстрее по другой схеме
Маленькие перекусы, большой эффект: продукты, которые ночью чинят мышцы и сжигают калории
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.