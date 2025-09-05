Тайна бессмертия? Муравей-жнец спаривается с чужим видом и клонирует самцов

Размножение у общественных насекомых часто представляет собой необычный процесс, однако иберийский муравей-жнец (Messor ibericus) демонстрирует экстраординарный пример.
Как сообщается в журнале Nature, королевы этого вида спариваются с самцами другого вида, а затем прибегают к клонированию последних. Это делает данного муравья уникальным организмом, способным к самостоятельному размножению сразу двух видов. Джонатан Ромигье, биолог-эволюционист из Университета Монпелье, возглавлявший исследовательскую группу, характеризует M. ibericus как "в определённой степени наиболее сложную колониальную форму жизни из известных на сегодняшний день".
Общественные насекомые, к которым относятся муравьи и медоносные пчелы, образующие колонии со сложной системой разделения обязанностей, обладают одними из самых генетически запутанных стратегий размножения в животном мире. В этой системе ключевая роль отводится королевам, пишет planet-today.
Уточнения
Страте́гия (др.-греч. στρατηγία — иску́сство полково́дца) — общий, недетализированный план, охватывающий длительный период времени, способ достижения сложной цели, в военном деле, позднее вообще какой-либо деятельности человека.
Грег Луганис покорил Олимпиаду и стал легендой, но продал медали и уехал из США. Что заставило спортсмена сделать это?