Гробницы, а не обители фей: археологи вскрыли 5000-летние постройки на Сардинии

1:06 Your browser does not support the audio element. Наука

На Сардинии более пяти тысячелетий назад, в периоды позднего неолита и энеолита, возникли так называемые "сказочные домики", известные как domus de janas.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Caroline.goodson (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ раскопки

Их название связано с местными преданиями, где эти места считались обиталищами мифических существ. Однако, вопреки своему сказочному имени, эти сооружения служили гробницами.

Археологи выявили семнадцать подобных захоронений. Управление археологии Сассари и Нуоро сообщило об обнаружении "множества ценных находок", в числе которых кирки, пряслице и небольшой топор из зелёного камня. Среди находок — осколки обсидиана и обломки керамики.

В наиболее сложном строении, получившем название "Гробница римских ваз", была обнаружена расписная стена. Там же находилось более тридцати керамических изделий римской эпохи, включая тарелки, светильники и кувшины. Все артефакты, как утверждается в заявлении, находятся "в превосходном состоянии".

Уточнения

Обсидиа́н — природное вулканическое стекло, эффузивная (магматическая) горная порода, образующаяся в результате быстрого охлаждения лавы (расплавленных горных пород).

