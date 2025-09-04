3 тонны бронзы и 7 веков забвения: раскрыта правда о происхождении венецианского льва

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Уже более семи столетий венецианский лев гордо возвышается над главной площадью города. Эта бронзовая статуя является не только символом политической власти Венеции, но и неотъемлемой частью её флага.

Фото: commons.wikimedia.org by G.dallorto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Крылатый лев

Европейское происхождение под сомнением

Однако, последние исследования ставят под сомнение европейское происхождение льва. Ученые предполагают, что его изготовили в Азии, на расстоянии около 9650 километров от Венеции.

По мнению специалистов, трехтонный лев, скорее всего, был отлит из меди, добытой в китайской реке Янцзы. Кроме того, исследователи видят в нём сходство не с привычными месопотамскими или персидскими грифонами, а со скульптурами стражей гробниц (zhènmùshòu) эпохи династии Тан.

"Венеция полна тайн, но одна из них раскрыта, — отмечает доктор Массимо Видале из университета Падуи. — Лев Святого Марка оказался китайским, и его путь пролегал через Шёлковый путь".

Несмотря на культурное и историческое значение скульптуры для Венеции, документальных свидетельств о ее появлении не сохранилось.

Предполагается, что Никколо Поло, отец известного путешественника Марко Поло, мог привезти льва из Ханбалыка (современного Пекина), пишет Daily Mail.

Изотопный и визуальный анализы

Для определения происхождения статуи был проведен изотопный анализ свинца в образцах льва. Он показал, что медная руда, использованная при отливке, была добыта в бассейне реки Янцзы.

Визуальный анализ также указывает на то, что первоначально скульптура имела рога и больше напоминала чжэньмушоу. Вероятно, после прибытия в Европу ее изменили, чтобы придать сходство с крылатым львом, символом Венеции.

Эти открытия могут свидетельствовать о существовании ранее неизвестных торговых связей между Китаем и Европой в Средние века.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи предполагаемые мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.



