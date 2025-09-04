3 тонны бронзы и 7 веков забвения: раскрыта правда о происхождении венецианского льва

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Наука

Уже более семи столетий венецианский лев гордо возвышается над главной площадью города. Эта бронзовая статуя является не только символом политической власти Венеции, но и неотъемлемой частью её флага.

Крылатый лев
Фото: commons.wikimedia.org by G.dallorto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Крылатый лев

Европейское происхождение под сомнением

Однако, последние исследования ставят под сомнение европейское происхождение льва. Ученые предполагают, что его изготовили в Азии, на расстоянии около 9650 километров от Венеции.

По мнению специалистов, трехтонный лев, скорее всего, был отлит из меди, добытой в китайской реке Янцзы. Кроме того, исследователи видят в нём сходство не с привычными месопотамскими или персидскими грифонами, а со скульптурами стражей гробниц (zhènmùshòu) эпохи династии Тан.

"Венеция полна тайн, но одна из них раскрыта, — отмечает доктор Массимо Видале из университета Падуи. — Лев Святого Марка оказался китайским, и его путь пролегал через Шёлковый путь".

Несмотря на культурное и историческое значение скульптуры для Венеции, документальных свидетельств о ее появлении не сохранилось.

Предполагается, что Никколо Поло, отец известного путешественника Марко Поло, мог привезти льва из Ханбалыка (современного Пекина), пишет Daily Mail.

Изотопный и визуальный анализы

Для определения происхождения статуи был проведен изотопный анализ свинца в образцах льва. Он показал, что медная руда, использованная при отливке, была добыта в бассейне реки Янцзы.

Визуальный анализ также указывает на то, что первоначально скульптура имела рога и больше напоминала чжэньмушоу. Вероятно, после прибытия в Европу ее изменили, чтобы придать сходство с крылатым львом, символом Венеции.

Эти открытия могут свидетельствовать о существовании ранее неизвестных торговых связей между Китаем и Европой в Средние века.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии. Административный центр области Венеция и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Образует коммуну, разделённую на 6 самоуправляемых районов. Покровителем города считается апостол Марк, евангелист, чьи предполагаемые мощи хранятся здесь же в Соборе Св. Марка, в связи с чем в город всегда приезжало много паломников-христиан со всего мира.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
