Тайны человеческой памяти: учёные научились переписывать воспоминания

Фильм "Вечное сияние чистого разума" может перестать быть вымыслом. Исследования Стива Рамиреса, нейробиолога из Бостонского университета и исследователя National Geographic, открывают двери в мир, где память можно переписывать.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) переписывание памяти

Хрупкость памяти

"Память податлива и меняется каждый раз, когда мы её вызываем", — объясняет Рамирес.

Он сравнивает этот процесс с нажатием "Сохранить как" в Word: каждый раз документ обновляется. Учёный уверен, что если мы научимся управлять этим процессом, то сможем не стирать плохие воспоминания, а заменять их новыми.

Эксперименты с ложными воспоминаниями

В 2012 году команда Рамиреса показала, что можно активировать конкретные нейроны памяти у мышей, сделав их чувствительными к свету. В результате плохие воспоминания можно было включать "по щелчку".

Дальше учёные пошли ещё дальше: они внедрили ложные воспоминания. Мышь боялась нейтральной коробки, где с ней ничего не происходило, потому что её мозг был "переписан" лазером и электрическим разрядом.

"Мы показали, что можем искусственно активировать одно воспоминание, пока животное переживает что-то другое. В результате в мозге фиксируется уже новая версия", — говорит он.

Практическое будущее

Сейчас методы Рамиреса выглядят менее кинематографично, чем в "Начале", но их значение огромно. Возможность переписывать воспоминания может помочь людям с посттравматическим стрессовым расстройством, деменцией или болезнью Альцгеймера.

Его команда даже утверждает, что смогла выявить, где именно формируется воспоминание за несколько дней до того, как оно возникает. Это сравнимо с предсказанием молнии до грозы.

На пути к "Google Maps памяти"

"Представьте, что у нас есть Google Maps воспоминаний в масштабе нейронов. Мы могли бы находить положительные и отрицательные воспоминания и видеть, где возникают сбои", — рассуждает Рамирес.

Учёный подчёркивает: нейробиология пока в зачаточном состоянии.

"Физике больше двух тысяч лет, а нашей науке — около ста. Мы ещё на уровне теоремы Пифагора", — шутит он.

Но именно эти шаги превращают фантастику в науку и помогают понять, как память формирует нас и как однажды мы сможем формировать её сами.

Уточнения

"Ве́чное сия́ние чи́стого ра́зума" (англ. Eternal Sunshine of the Spotless Mind) — романтическая драма с элементами фантастики, снятая Мишелем Гондри по сценарию Чарли Кауфмана в 2004 году. Фильм удостоен "Оскара" за лучший оригинальный сценарий.

