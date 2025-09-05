Ледяной монстр A23a теряет свои размеры: монстр изо льда разрушается в тёплых водах

Наука

Спустя почти 40 лет после откола от Антарктиды колоссальный айсберг A23a, некогда самый массивный в мире, стремительно разрушается в тёплых водах Южной Атлантики. По прогнозам учёных, он может полностью исчезнуть в ближайшие недели.

Фото: commons.wikimedia.org by European Space Agency is licensed under Attribution айсберг A23a

Ледяной монстр

Ещё в начале 2024 года A23a весил почти триллион тонн и занимал площадь, более чем вдвое превышающую территорию Санкт-Петербурга. Он представлял собой настоящий "ледяной джаггернаут" и даже угрожал местам кормления пингвинов на отдалённых островах.

Сейчас айсберг уменьшился более чем наполовину, но всё ещё впечатляет: около 1770 кв. км и 60 км в ширину, сообщают данные спутниковых снимков программы Copernicus ЕС.

Распад на куски

За последние недели от A23a откололись огромные пластины площадью около 400 кв. км, а также десятки меньших фрагментов, которые всё равно остаются достаточно крупными, чтобы угрожать судоходству.

Долгая история

Айсберг откололся от антарктического шельфа ещё в 1986 году, но тогда застрял в море Уэдделла и оставался неподвижным почти 30 лет. Лишь в 2020 году он "освободился" и вместе с другими гигантами двинулся в сторону Атлантики, подгоняемый мощным Полярным течением.

Весной 2024 года A23a сел на мель у островов Южная Георгия, вызвав опасения, что он нарушит жизнь огромных колоний пингвинов и тюленей. Но уже в мае айсберг снова сорвался и продолжил путь.

Последние дни

В последние недели его движение ускорилось: по данным спутников, он проходил до 20 км в день, огибая острова и смещаясь всё дальше на север. Однако тёплые воды и мощные волны оказались сильнее: A23a стремительно разрушается и приближается к своему финалу.

Уточнения

A23a — крупный столообразный айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На август 2024 года является крупнейшим айсбергом в мире. Также входит в число старейших айсбергов планеты.

