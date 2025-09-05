Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суставы рушатся молча: три простых симптома подскажут, что без ортопедических стелек уже не обойтись
Река хранит тайну миллионов лет: странное существо на берегу заставило вспомнить о древнем прошлом
127 % избыточной смертности: Париж признан самым смертоносным городом во время жары
Секрет бабушки: мариную болгарский перец так, что зимой нет отбоя от гостей
Превратить детскую в космический корабль: фантазии детей становятся главным интерьером
Самогон не в рюмку, а в лунку: хитрый способ дачников, который отпугивает вредителей
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Необычные правила воспитания от Собчак: сыну нельзя иметь телефон до 12 лет
Идеальные питомцы для маленькой квартиры: список, который спасёт ваши нервы

Ледяной монстр A23a теряет свои размеры: монстр изо льда разрушается в тёплых водах

2:13
Наука

Спустя почти 40 лет после откола от Антарктиды колоссальный айсберг A23a, некогда самый массивный в мире, стремительно разрушается в тёплых водах Южной Атлантики. По прогнозам учёных, он может полностью исчезнуть в ближайшие недели.

айсберг A23a
Фото: commons.wikimedia.org by European Space Agency is licensed under Attribution
айсберг A23a

Ледяной монстр

Ещё в начале 2024 года A23a весил почти триллион тонн и занимал площадь, более чем вдвое превышающую территорию Санкт-Петербурга. Он представлял собой настоящий "ледяной джаггернаут" и даже угрожал местам кормления пингвинов на отдалённых островах.

Сейчас айсберг уменьшился более чем наполовину, но всё ещё впечатляет: около 1770 кв. км и 60 км в ширину, сообщают данные спутниковых снимков программы Copernicus ЕС.

Распад на куски

За последние недели от A23a откололись огромные пластины площадью около 400 кв. км, а также десятки меньших фрагментов, которые всё равно остаются достаточно крупными, чтобы угрожать судоходству.

Долгая история

Айсберг откололся от антарктического шельфа ещё в 1986 году, но тогда застрял в море Уэдделла и оставался неподвижным почти 30 лет. Лишь в 2020 году он "освободился" и вместе с другими гигантами двинулся в сторону Атлантики, подгоняемый мощным Полярным течением.

Весной 2024 года A23a сел на мель у островов Южная Георгия, вызвав опасения, что он нарушит жизнь огромных колоний пингвинов и тюленей. Но уже в мае айсберг снова сорвался и продолжил путь.

Последние дни

В последние недели его движение ускорилось: по данным спутников, он проходил до 20 км в день, огибая острова и смещаясь всё дальше на север. Однако тёплые воды и мощные волны оказались сильнее: A23a стремительно разрушается и приближается к своему финалу.

Уточнения

A23a — крупный столообразный айсберг, отколовшийся от шельфового ледника Фильхнера в 1986 году. На август 2024 года является крупнейшим айсбергом в мире. Также входит в число старейших айсбергов планеты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Красота и стиль
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Долгая жизнь зависит всего от двух показателей: что нужно развивать уже сегодня
Суставы рушатся молча: три простых симптома подскажут, что без ортопедических стелек уже не обойтись
Река хранит тайну миллионов лет: странное существо на берегу заставило вспомнить о древнем прошлом
127 % избыточной смертности: Париж признан самым смертоносным городом во время жары
Секрет бабушки: мариную болгарский перец так, что зимой нет отбоя от гостей
Превратить детскую в космический корабль: фантазии детей становятся главным интерьером
Самогон не в рюмку, а в лунку: хитрый способ дачников, который отпугивает вредителей
Красивые и округлые ягодицы вам гарантированы: делайте это упражнение по 15 минут в день
Необычные правила воспитания от Собчак: сыну нельзя иметь телефон до 12 лет
Идеальные питомцы для маленькой квартиры: список, который спасёт ваши нервы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.