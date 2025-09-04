32-й эпизод страсти Килауэа: вулкан взбудоражил Гавайи зрелищным столбом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

На Гавайях вулкан Килауэа продемонстрировал свою мощь, извергнув столб расплавленной магмы высоко в небо. 

Фото: flickr.com by Anthony Quintano, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Событие, зафиксированное Геологической службой США (USGS), отмечено как "Эпизод 32", то есть это 32-е проявление вулканической активности в текущем цикле извержений Килауэа, стартовавшем в декабре 2024 года на территории Национального парка вулканов Гавайев. В кульминационный момент лава взлетела в воздух на высоту до 150 метров.

Несмотря на отсутствие непосредственной угрозы для жителей Гавайев, специалисты USGS предостерегают: вулканические газы и мелкие частицы лавы способны распространяться на большие расстояния и представлять опасность, пишет Daily Mail.

Уточнения

Гава́йи — штат США, расположенный на Гавайских островах в центральной части Тихого океана в Северном полушарии на расстоянии 3700 км от континентальной части страны. В состав федерации на правах штата Гавайи вошли 21 августа 1959 года, став 50-м по счёту штатом.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
