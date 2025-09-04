Космическая стиральная машина: она будет чистить вещи без порошка и воды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Наука

Учёные создали космическую стиральную машину, которая очищает одежду без химических моющих средств, почти не потребляет воду.

Белое бельё в стиральной машине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Белое бельё в стиральной машине

Чтобы постирать, нужно до 400 мл на одну стирку. Такая машинка создана для орбитальных космических станций.

По размеру она напоминает дорожную сумку, а весит 12 кг. Вместо стирального порошка она генерирует озон с помощью ультрафиолетового излучения, что позволяет обеспечить стерилизацию тканей в течение 30 минут.

Космонавты, кстати, никогда не стирали одежду, находясь на орбите. Вещи использовались до определённого периода, а затем грузовыми капсулами возвращались на Землю.

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
