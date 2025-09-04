Космическая стиральная машина: она будет чистить вещи без порошка и воды

Учёные создали космическую стиральную машину, которая очищает одежду без химических моющих средств, почти не потребляет воду.
Чтобы постирать, нужно до 400 мл на одну стирку. Такая машинка создана для орбитальных космических станций.
По размеру она напоминает дорожную сумку, а весит 12 кг. Вместо стирального порошка она генерирует озон с помощью ультрафиолетового излучения, что позволяет обеспечить стерилизацию тканей в течение 30 минут.
Космонавты, кстати, никогда не стирали одежду, находясь на орбите. Вещи использовались до определённого периода, а затем грузовыми капсулами возвращались на Землю.
Уточнения
Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.
