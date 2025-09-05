Спутниковая монополия под ударом: Россия выводит связь в стратосферу

3:30 Your browser does not support the audio element. Наука

В России в ближайшие годы может появиться новая технология связи, которая станет альтернативой дорогостоящим спутниковым системам. Речь идёт о стратосферных платформах, способных обеспечивать покрытие 5G. По предварительным планам, их развёртывание начнётся в 2027 году, если запланированные испытания окажутся успешными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стратосферная платформа

Первые шаги к запуску

В 2026 году Фонд перспективных исследований (ФПИ) собирается протестировать оборудование 5G на уже созданной стратосферной платформе. Пока речь идёт о единичном образце, но даже один стратостат способен выполнять вполне практические задачи.

Он может, например, обеспечивать устойчивую связь для управления группой беспилотников или организовать доступ к сети для геологической партии, работающей в труднодоступных районах.

"Мы планируем в 2026 году испытать аппаратуру 5G на стратосферной платформе. Даже один стратостат может обеспечивать связь для управления беспилотниками или работы экспедиции. При успехе в 2027 году начнётся разворачивание платформ", — сказал руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ Ян Чибисов.

Чем стратосферные платформы отличаются от спутников

Главное преимущество таких систем заключается в их локальности и экономичности. В отличие от спутников, которые движутся по орбите и требуют дорогостоящего производства и вывода в космос, стратостат может находиться в одной зоне круглые сутки. Это обеспечивает постоянное покрытие выбранной территории и обходится значительно дешевле спутниковой связи.

Подобные решения могут стать особенно актуальными для регионов с низкой плотностью населения. Там, где строить базовые станции невыгодно, а спутниковая связь обходится слишком дорого, стратосферные платформы позволяют организовать стабильный доступ к интернету.

Интерес операторов и практическая польза

ФПИ уже сотрудничает с одним из ведущих операторов мобильной связи. Компания заинтересована в создании локальных зон покрытия, которые можно будет использовать для различных задач. Это открывает перспективы не только для обеспечения связи в труднодоступных районах, но и для развития целого ряда новых сервисов.

"Мы решаем сразу две задачи — с одной стороны, испытание космической аппаратуры 5G, поскольку в стратосфере условия мало чем отличаются от космических. С другой стороны, платформа с такой аппаратурой сразу будет являться полезным объектом", — добавил Чибисов.

Технология будущего

Стратосферные платформы можно рассматривать как промежуточное звено между традиционными вышками связи и глобальными спутниковыми системами вроде Starlink. Они объединяют преимущества обоих подходов: охватывают большие площади, но при этом не требуют колоссальных затрат на запуск и эксплуатацию.

По мнению специалистов, такие решения способны изменить инфраструктуру связи в России, особенно в труднодоступных регионах. Если проект ФПИ будет успешно реализован, уже через несколько лет в стране появится ещё один инструмент для развития цифровой экономики и технологий беспилотного транспорта.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.

