Эпоха 100-летних людей заканчивается, но причём тут детская смертность — вот что говорит наука

В XX веке каждое поколение жило дольше предыдущего, и многие уже считали, что человечество близко к рубежу в 100 лет.
Ученые выяснили, что для поколений, которые родились после 1939 года, рост продолжительности жизни замедлился из-за исчерпания потенциала снижения смертности среди детей.
Много лет назад революция в медицине и гигиене помогла почти свести к нулю детскую смертность, а сейчас этот ресурс исчерпан.
Исследователи проанализировали данные из 23 развитых стран. Оказалось, что прирост продолжительности жизни сократится на 37-52 процента. Вместо прежних 0,46 года на поколение новые когорты будут прибавлять лишь 0,20-0,29 года. Это говорит о том, что даже родившиеся в 2000 году, скорее всего, умрут до 100 лет.
Без каких-то радикальных медицинских прорывов эпоха такого увеличения продолжительности жизни завершается, пишет РИА Новости.
Уточнения
Сме́ртность — количество случаев смерти за какое-либо время или среди какой-либо группы организмов или людей.
