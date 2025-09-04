Эпоха 100-летних людей заканчивается, но причём тут детская смертность — вот что говорит наука

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Наука

В XX веке каждое поколение жило дольше предыдущего, и многие уже считали, что человечество близко к рубежу в 100 лет.

Пара пожилых людей
Фото: Все дело в любви, flickr.com by Кандида Перформа, flickr.com, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пара пожилых людей

Ученые выяснили, что для поколений, которые родились после 1939 года, рост продолжительности жизни замедлился из-за исчерпания потенциала снижения смертности среди детей.

Много лет назад революция в медицине и гигиене помогла почти свести к нулю детскую смертность, а сейчас этот ресурс исчерпан.

Исследователи проанализировали данные из 23 развитых стран. Оказалось, что прирост продолжительности жизни сократится на 37-52 процента. Вместо прежних 0,46 года на поколение новые когорты будут прибавлять лишь 0,20-0,29 года. Это говорит о том, что даже родившиеся в 2000 году, скорее всего, умрут до 100 лет.

Без каких-то радикальных медицинских прорывов эпоха такого увеличения продолжительности жизни завершается, пишет РИА Новости.

Уточнения

Сме́ртность — количество случаев смерти за какое-либо время или среди какой-либо группы организмов или людей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
