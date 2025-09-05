Когда машины начинают мыслить иначе: чем опасен и полезен переход на нейроморфные сенсоры

Разработка новых технологий в области искусственного интеллекта в России получает серьёзную поддержку. Одним из ключевых проектов ближайших лет станет создание аналоговых нейроморфных сенсоров, которые будут разрабатывать в Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт".
Российский научный фонд (РНФ) подвёл итоги конкурса грантов памяти академика Велихова. Победителем стал Курчатовский институт, которому ежегодно в 2025–2029 годах будет выделяться по 100 миллионов рублей. По решению фонда проект может быть продлён ещё на три года.
Нейроморфные сенсоры и вычислительные системы имитируют работу нервной системы. Такие устройства способны обрабатывать большие объёмы информации быстрее и с меньшими энергозатратами по сравнению с традиционными цифровыми процессорами.
Это делает их особенно ценными для развития систем искусственного интеллекта, анализа потоковых данных и нейросетей.
Куратором проекта выступает заместитель директора по научной работе Курчатовского НБИКС-центра Вячеслав Демин. В числе заказчиков программы — АО "Лаборатория Касперского", которое активно поддерживает разработки в области передовых технологий кибербезопасности.
В рамках проекта планируется создание прототипа программно-аппаратного комплекса на основе отечественного цифрового нейропроцессора "Алтай". Разработчики будут строить алгоритмы для анализа данных, а также исследовать перспективы вычислительных систем, использующих мемристоры — резисторы с эффектом памяти.
Эти компоненты позволяют создавать устройства, работающие по принципу синапсов в мозге, что открывает путь к новому поколению вычислительных технологий.
В начале июля РНФ объявил о старте ещё одного конкурса грантов памяти академика Велихова. Его цель — стимулировать разработки в сфере нейроморфных технологий, применимых для потоковой обработки информации и развития нейросетей. Такие инициативы позволяют объединять усилия ведущих российских научных коллективов и крупнейших ИТ-компаний.
Создание аналоговых нейроморфных сенсоров — это не только фундаментальная наука, но и практическая задача. В будущем такие технологии могут применяться:
Эксперты уверены, что переход к таким архитектурам позволит снизить энергопотребление при обработке информации и повысить эффективность вычислительных процессов.
Поддержка фундаментальных и прикладных исследований в области нейроморфных технологий формирует основу для технологической независимости страны. Наличие собственной аппаратной базы и разработка уникальных решений в сфере ИИ открывают возможности для выхода на международный рынок и укрепления позиций российской науки.
Уточнения
Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации нервных сетей (биологических нейронных сетей) — сетей нервных клеток (нейронов) живого организма.
