Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей

Наука

Появление борщевика Сосновского стало настоящей бедой для российских земель. Сорняк вытесняет культурные растения, ухудшает почву и угрожает здоровью людей. Поэтому разработка безопасного и эффективного средства против него стала важнейшей задачей для ученых.

Борьба с борщевиком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Борьба с борщевиком

Новая разработка против агрессивного сорняка

Специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства представили препарат, который уничтожает борщевик с результативностью до 100%. Важнейший аспект в том, что средство не вредит лесным культурам, соседствующим с сорняком.

Научный подбор гербицидов

В НИО института был составлен перечень гербицидов, подходящих для борьбы с борщевиком. В него вошли раундап, анкор-85, арсенал новый и магнум.

"Результаты полевых опытов показали высокую эффективность действия отобранных гербицидов на борщевик (94-100%). При этом препарат не представляет угрозы для лесных культур, которые растут вместе с борщевиком", — сообщили в пресс-службе СПбНИИЛХ.

Проверка устойчивости лесных культур

При испытаниях сосна и ель продемонстрировали высокую устойчивость к анкор-85, а ель дополнительно оказалась устойчива и к комбинации с раундапом. Такой результат позволил ученым подтвердить, что применение нового препарата безопасно для молодых хвойных культур.

Возможность создания газонов

Разработанное средство оказалось универсальным. Оно не только уничтожает сорняк, но и дает возможность быстро засевать освободившиеся площади злаковыми травами. Такой подход был успешно опробован на опытных участках в Гатчинском и Волосовском лесничествах Ленинградской области.

Широкая сфера применения

Препарат можно использовать не только в лесном хозяйстве. Его применение допустимо на землях различных категорий — от сельхозугодий до территорий населённых пунктов. Это открывает большие перспективы для его использования в борьбе с сорняком в разных регионах страны.

Реализация в рамках федерального проекта

Работа велась в рамках федерального проекта "Сохранение лесов". Разработка велась по пяти хозяйственным договорам с государственными структурами и региональными организациями.

Автором проекта стал Александр Егоров, доктор сельскохозяйственных наук и начальник научно-исследовательского отдела селекции, воспроизводства и химического ухода за лесом. Именно он возглавил работу по созданию препарата и проверке его практической эффективности.

Почему борщевик так опасен

Борщевик Сосновского не только быстро распространяется, но и представляет угрозу для здоровья человека. Его сок вызывает ожоги кожи, которые могут заживать неделями. Кроме того, растение изменяет структуру почвы, угнетает рост других видов и снижает биологическое разнообразие.

Перспективы борьбы с сорняком

Создание препарата, способного с эффективностью до 100% уничтожать борщевик, стало настоящим прорывом. В перспективе его массовое внедрение поможет значительно сократить площади, занятые опасным растением, и восстановить экологический баланс в лесах и сельхозугодьях.

Уточнения

Раундап - одно из названий неселективногосистемного гербицида — глифосата.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
