Миллион лет в морозильнике: что скрыла микрофлора мамонтов о причинах их гибели

Впервые ученым удалось подробно изучить микрофлору древнейших мамонтов, возраст останков которых превышает миллион лет. Анализ сохранившихся фрагментов ДНК позволил восстановить геном бактерий, которые когда-то населяли организм этих гигантов ледниковой эпохи.

Мамонт в лаборатории

Открытие стало возможным благодаря совместной работе российских и зарубежных специалистов и уже дало новые сведения о болезнях, от которых могли страдать мамонты.

Зачем ученым понадобилось изучать микрофлору

До недавнего времени исследователи в основном ограничивались анализом ДНК самих мамонтов, что помогало восстанавливать их эволюцию и связи с современными слонами.

Но новые методы палеогенетики позволили взглянуть глубже — в мир микроорганизмов, которые жили в телах древних животных. Такой подход помогает понять не только образ жизни мамонтов, но и причины их уязвимости к инфекциям.

"Это открытие показывает, что останки древних живых существ могут сохранять в себе не только обрывки их ДНК, но и массу сведений о том, какой микрофлорой они обладали и какие болезни они переносили", — заявил сотрудник Центра палеогенетики в Стокгольме Том ван дер Валк.

Масштабное международное исследование

В проекте участвовали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Якутска, Магадана, а также специалисты из Европы и США. В общей сложности они изучили 483 образца останков мамонтов: фрагменты бивней, зубов, кожи и мягких тканей, найденные в разных регионах России, на острове Врангеля и в Аляске. Более 440 из них подверглись глубокому анализу впервые.

Какие бактерии нашли в останках

Ученые обнаружили, что микрофлора мамонтов включала как условно полезные, так и патогенные микроорганизмы. Анализ выявил шесть ключевых групп бактерий, часть которых встречается и у современных слонов.

Следы бактерий, близких к Pasteurella multocida, известной по вспышкам смертельных инфекций у африканских слонов.

Обрывки ДНК родственников Basfia succiniproducens, участвующих в ферментации пищи у жвачных животных.

Родственники кариозных штаммов стрептококков, способных поражать зубы и десны.

Эти находки показали, что мамонты, как и современные слоны, могли сталкиваться с целым рядом заболеваний.

Геном бактерии возрастом в миллион лет

Особое внимание ученые уделили бактериям рода Erysipelothrix. Им удалось реконструировать их геном из останков мамонта, которому более 1,1 млн лет. Это стало уникальным примером того, что даже спустя столь огромный срок можно восстановить информацию о микробах, живших внутри животных.

Почему это важно для науки

Изучение микрофлоры дает ключ к пониманию причин вымирания мамонтов. Современные слоны подвержены вирусным инфекциям и вспышкам сибирской язвы, и схожие болезни могли сыграть роль и в судьбе древних животных.

Теперь у ученых появился дополнительный инструмент, позволяющий проследить, как болезни и микроорганизмы влияли на эволюцию и исчезновение видов в ледниковый период.

Будущее исследований

Методика анализа микрофлоры может применяться не только к мамонтам, но и к другим вымершим животным. Это поможет реконструировать экосистемы древности и выяснить, какие микробы влияли на здоровье, питание и адаптацию животных. В перспективе ученые надеются использовать подобные методы для изучения даже более древних видов.

