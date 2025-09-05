Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морковь портится прямо в подвале: простая ошибка при уборке лишает урожая за зиму
Деньги зависли на месяц: за какие ошибки банки лишают клиентов доступа к счету
Когда коробка передач переживает машину, концерну это не нравится: главные причины, по которым массовые автомобили лишаются АКПП
Успейте положить деньги под высокий процент: ставки по вкладам стремительно падают
Лето без обезвоживания: продукты, которые наполняют тело влагой
Йога без мистики и мантр: почему мужчинам стоит включить её в тренировки
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Мне повезло быть его женщиной: Ирина Шейк эмоционально отреагировала на смерть Армани
Текстиль управляет настроением: один неверный выбор рушит весь интерьер

Россия может лишиться хвойных лесов: трава растёт быстрее, чем деревья

3:40
Наука

Молодые хвойные деревья в первые годы особенно уязвимы перед сорняками. Злаки, кустарники и быстрорастущие травы вытягивают влагу и питательные вещества, лишая их шансов вырасти в полноценный лес. Российские учёные предложили решение, которое может изменить ситуацию.

Молодые хвойные саженцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодые хвойные саженцы

Новый подход к уходу за лесом

В Санкт-Петербургском НИИ лесного хозяйства разработали химическую технологию, защищающую сеянцы сосны и ели. Метод основан на применении контактных гербицидов, которые приостанавливают развитие нежелательной растительности или полностью её подавляют.

"Мы разработали метод химического ухода за культурами сосны и ели с помощью специальных гербицидов контактного действия. Они позволяют приостановить развитие нежелательной растительности или полностью её подавить", — сообщил замдиректора СПбНИИЛХ Александр Степченко.

Зачем это нужно

Когда вырубают старый хвойный лес, на освободившейся территории быстро появляются осина, ива, ольха, малина, злаки и иван-чай. Эти растения развиваются значительно быстрее хвойных культур.

В результате маленький саженец высотой всего 15 сантиметров оказывается в тени многолетних трав, вымахивающих за одно лето до человеческого пояса. В таких условиях он попросту не выживает.

Две методики ухода

Новый метод предусматривает разные подходы к лесным культурам на разных стадиях роста:

• агротехнический уход применяется в течение первых трёх лет после посадки;
• лесоводственный уход используется для насаждений в возрасте от 10 до 50 лет.

Таким образом, можно обеспечить защиту и самым юным саженцам, и более взрослым деревьям, которые продолжают конкурировать с лиственной растительностью.

Безопасность и экологичность

Разработчики подчёркивают, что используемые вещества не наносят вреда хвойным культурам и не влияют на здоровье человека.

Гербициды действуют только на сорняковые растения и применяются в таких дозах, которые соответствуют нормам экологической безопасности. Кроме того, технология отличается низкой стоимостью, что делает её удобной для широкого внедрения.

Практическая проверка

Специалисты СПбНИИЛХ совместно с учёными Поволжского государственного технологического университета провели испытания в Республике Марий Эл. Были заложены опытные участки, где наблюдали, как реагируют разные виды растений на обработку, и в каком состоянии остаются хвойные культуры.

На семинаре присутствовали представители лесничеств, министерств и специалисты из Чувашской Республики и Марий Эл. Все они подтвердили, что технология показывает хорошие результаты и экономически оправдана.

Масштаб применения

Метод можно использовать в любом регионе России, где требуется восстановление хвойных лесов. Особенно он будет востребован на площадях после вырубки, где естественное зарастание травой и кустарниками идёт активнее всего.

"Сеянец может быть 15 сантиметров от земли, иван-чай вырастает по пояс за одно лето", — пояснил Александр Степченко.

Таким образом, разработка становится важным инструментом для сохранения и приумножения хвойных лесов, которые играют ключевую роль в экологии страны.

Уточнения

Гербици́ды (от лат. herba - трава и caedo - убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Наука и техника
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Садоводство, цветоводство
Сентябрьский приговор: три признака, что пора брать секатор, иначе лилии сгниют
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Еда и рецепты
Рецепт для занятых: тыквенный сок за 30 минут и без лишних хлопот
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Революция белых кроссовок: осень 2025 покажет, как носить любимую обувь по-новому
Последние материалы
Экологичное средство против вредителей лежит в каждом доме: обработали — и грядка без гусениц
Европейский бизнес готов к возвращению: Путин анонсировал смену тренда на российском рынке
Свобода денима и сила классики — неожиданный тандем, задающий тон осени
Одно блюдо — и гарнир, и закуска: гнёзда из кабачков, которые выигрывают в глазах гостей
Тело стирает память: почему даже короткий перерыв в спорте запускает обратный отсчёт для мышц
Развенчан популярный миф о мстительных и обидчивых кошках
Россия начала поставки продовольствия в США
Вечная мерзлота и палящая жара брошены на карту: новая система против климата
Тусклый свет крадёт вкус еды: как не промахнуться с выбором люстры для кухни
Восточная роскошь в северном городе: что скрывают мозаичные полы и резные лестницы замка Булычёва
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.