Россия может лишиться хвойных лесов: трава растёт быстрее, чем деревья

Молодые хвойные деревья в первые годы особенно уязвимы перед сорняками. Злаки, кустарники и быстрорастущие травы вытягивают влагу и питательные вещества, лишая их шансов вырасти в полноценный лес. Российские учёные предложили решение, которое может изменить ситуацию.

Новый подход к уходу за лесом

В Санкт-Петербургском НИИ лесного хозяйства разработали химическую технологию, защищающую сеянцы сосны и ели. Метод основан на применении контактных гербицидов, которые приостанавливают развитие нежелательной растительности или полностью её подавляют.

"Мы разработали метод химического ухода за культурами сосны и ели с помощью специальных гербицидов контактного действия. Они позволяют приостановить развитие нежелательной растительности или полностью её подавить", — сообщил замдиректора СПбНИИЛХ Александр Степченко.

Зачем это нужно

Когда вырубают старый хвойный лес, на освободившейся территории быстро появляются осина, ива, ольха, малина, злаки и иван-чай. Эти растения развиваются значительно быстрее хвойных культур.

В результате маленький саженец высотой всего 15 сантиметров оказывается в тени многолетних трав, вымахивающих за одно лето до человеческого пояса. В таких условиях он попросту не выживает.

Две методики ухода

Новый метод предусматривает разные подходы к лесным культурам на разных стадиях роста:

• агротехнический уход применяется в течение первых трёх лет после посадки;

• лесоводственный уход используется для насаждений в возрасте от 10 до 50 лет.

Таким образом, можно обеспечить защиту и самым юным саженцам, и более взрослым деревьям, которые продолжают конкурировать с лиственной растительностью.

Безопасность и экологичность

Разработчики подчёркивают, что используемые вещества не наносят вреда хвойным культурам и не влияют на здоровье человека.

Гербициды действуют только на сорняковые растения и применяются в таких дозах, которые соответствуют нормам экологической безопасности. Кроме того, технология отличается низкой стоимостью, что делает её удобной для широкого внедрения.

Практическая проверка

Специалисты СПбНИИЛХ совместно с учёными Поволжского государственного технологического университета провели испытания в Республике Марий Эл. Были заложены опытные участки, где наблюдали, как реагируют разные виды растений на обработку, и в каком состоянии остаются хвойные культуры.

На семинаре присутствовали представители лесничеств, министерств и специалисты из Чувашской Республики и Марий Эл. Все они подтвердили, что технология показывает хорошие результаты и экономически оправдана.

Масштаб применения

Метод можно использовать в любом регионе России, где требуется восстановление хвойных лесов. Особенно он будет востребован на площадях после вырубки, где естественное зарастание травой и кустарниками идёт активнее всего.

"Сеянец может быть 15 сантиметров от земли, иван-чай вырастает по пояс за одно лето", — пояснил Александр Степченко.

Таким образом, разработка становится важным инструментом для сохранения и приумножения хвойных лесов, которые играют ключевую роль в экологии страны.

Уточнения

Гербици́ды (от лат. herba - трава и caedo - убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности.

