Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море

История Каспийского моря хранит немало тайн, и одна из самых впечатляющих связана с затопленной крепостью у берегов Баку. Сегодня её называют Сабаильский замок или "Крепость Сабаил".
Старые карты показывают Каспийское море гораздо более обширным, чем сейчас. Учёные предполагают, что современная акватория занимает лишь треть от прежних размеров. Береговая линия здесь менялась под влиянием сейсмических процессов и колебаний уровня воды. Иногда суша уходила под воду, а бывшее дно становилось островами.
В XIII веке территория современного Азербайджана входила в улус Хулагуидов, одного из осколков Монгольской империи. В то время прибрежные крепости имели стратегическое значение — они прикрывали торговые пути и населённые пункты от нападений с моря. Одним из таких укреплений стал Сабаильский замок.
Фортификацию построили в XII веке при Ширваншахе Фарибузе III. Она стояла на небольшом острове Баиловской бухты, охраняя подступы к Баку. Но в 1306 году произошло мощное землетрясение. В результате сейсмической активности остров ушёл под воду, унеся вместе с собой и массивное каменное сооружение.
Долгое время о замке знали лишь по хроникам и преданиям. Однако в начале 2000-х, когда уровень Каспия понизился, из воды показались руины: очертания стен и башен, образующих почти правильный четырёхугольник. Для исследователей это стало прямым доказательством существования крепости.
Археологи подтвердили: строение действительно имело военное назначение. Толстые стены, башни и планировка соответствуют средневековым фортификационным стандартам. Подобные крепости могли держать осаду и выдерживать удары катапульт, серьёзно осложняя жизнь врагу.
Обмеление моря делает доступными объекты, скрытые веками. Ситуация напоминает историю Аральского моря, исчезнувшего за несколько десятилетий. Хотя полное высыхание Каспия маловероятно — реки Волга и Урал продолжают его питать, — отступление воды может открыть новые археологические загадки.
Уточнения
Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.
