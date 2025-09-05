Замок XII века всплыл из Каспийских глубин: что скрывает исчезающее море

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:37
Наука

История Каспийского моря хранит немало тайн, и одна из самых впечатляющих связана с затопленной крепостью у берегов Баку. Сегодня её называют Сабаильский замок или "Крепость Сабаил".

Затонувший Сабаильский замок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Затонувший Сабаильский замок

Когда Каспий был больше

Старые карты показывают Каспийское море гораздо более обширным, чем сейчас. Учёные предполагают, что современная акватория занимает лишь треть от прежних размеров. Береговая линия здесь менялась под влиянием сейсмических процессов и колебаний уровня воды. Иногда суша уходила под воду, а бывшее дно становилось островами.

Замки Хулагуидов и роль Баку

В XIII веке территория современного Азербайджана входила в улус Хулагуидов, одного из осколков Монгольской империи. В то время прибрежные крепости имели стратегическое значение — они прикрывали торговые пути и населённые пункты от нападений с моря. Одним из таких укреплений стал Сабаильский замок.

Под водой более 700 лет

Фортификацию построили в XII веке при Ширваншахе Фарибузе III. Она стояла на небольшом острове Баиловской бухты, охраняя подступы к Баку. Но в 1306 году произошло мощное землетрясение. В результате сейсмической активности остров ушёл под воду, унеся вместе с собой и массивное каменное сооружение.

Возвращение из глубины

Долгое время о замке знали лишь по хроникам и преданиям. Однако в начале 2000-х, когда уровень Каспия понизился, из воды показались руины: очертания стен и башен, образующих почти правильный четырёхугольник. Для исследователей это стало прямым доказательством существования крепости.

Уникальные находки

Археологи подтвердили: строение действительно имело военное назначение. Толстые стены, башни и планировка соответствуют средневековым фортификационным стандартам. Подобные крепости могли держать осаду и выдерживать удары катапульт, серьёзно осложняя жизнь врагу.

Судьба Каспия и новые открытия

Обмеление моря делает доступными объекты, скрытые веками. Ситуация напоминает историю Аральского моря, исчезнувшего за несколько десятилетий. Хотя полное высыхание Каспия маловероятно — реки Волга и Урал продолжают его питать, — отступление воды может открыть новые археологические загадки.

Уточнения

Каспи́йское мо́ре (Ка́спий, от лат. Caspium mare или др.-греч. Κασπία θάλασσα, Kaspía thálassa) — крупнейший на Земле замкнутый водоём, который может классифицироваться как самое большое бессточное озеро либо как море — из-за своих размеров, происхождения, глубины, солёности, а также из-за того, что его ложе образовано земной корой океанического типа.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
