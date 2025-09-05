Ледяная пустыня против бурлящего кольца: почему сравнение океанов похоже на битву стихий

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:20
Наука

Южный океан и Северный Ледовитый океан часто сравнивают из-за их "полярного" расположения, но между ними больше различий, чем сходств.

течение
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Schwen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
течение

География и размеры

  • Южный океан окружает Антарктиду и начинается южнее 60° южной широты. Его площадь около 20 млн км², он признан отдельным океаном благодаря особой системе течений.
  • Северный Ледовитый океан расположен вокруг Северного полюса, ограничен материками Евразии, Северной Америки и островом Гренландия. Его площадь меньше — примерно 15 млн км².

Течения и температура

  • В Южном океане ключевым является Антарктическое циркумполярное течение — единственное на планете, полностью обходящее Землю по всем меридианам. Температура воды здесь в среднем на 3-5 °C ниже, чем в других океанах.
  • В Северном Ледовитом океане течение слабее, а климат суровее. Зимой большая часть поверхности покрыта льдом.

Рельеф и вода

  • У Южного океана собственные котловины и своеобразный рельеф дна. Вода отличается по цвету и прозрачности, что связано с высокой концентрацией планктона.
  • В Северном Ледовитом рельеф менее выражен, а вода более холодная и часто скрыта под льдом.

Климат

  • Южный океан холодный, но в целом менее суров, чем Северный Ледовитый.
  • Северный Ледовитый океан — один из самых экстремальных регионов Земли, с долгими полярными ночами и стабильно низкими температурами.

Флора и фауна

  • Южный океан — царство пингвинов, тюленей, альбатросов, а также множества китов и уникальных видов рыб.
  • Северный Ледовитый океан знаменит белыми медведями, моржами и арктическими птицами. Его биоразнообразие ниже из-за экстремального климата.

Человеческая деятельность

  • В Южном океане нет постоянного населения. Здесь ведутся научные исследования, ограниченное рыболовство и туризм.
  • Северный Ледовитый океан активно используется человеком: добыча полезных ископаемых, судоходство, военные базы.

Уточнения

Ю́жный океа́н (устар. Южный ледовитый океан) — наименование совокупности южных частей Тихого, Атлантического и Индийского океанов, окружающих Антарктиду и нередко выделяемых как пятый океан, не имеющий, однако, чётко очерченной островами и континентами северной границы. Площадь Южного океана можно определять по океанологическому признаку: как линию схождения холодных антарктических течений с более тёплыми водами трёх океанов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
